Prome Minster Evelyn Wever – Croes

PROME MINISTER A REUNI CU SINDICATONAN

A duna informacion di impase cu tin cu Hulanda tocante pago di 5% y aclaria dudanan

ORANJESTAD – Prome Minister Evelyn Wever – Croes e siman aki ta reuniendo cu sindicatonan riba diferente tema relaciona cu e impase cu tin cu Hulanda. Meta di e reunionnan aki ta pa percura pa tur hende y especialmente sindicatonan ta bon informa pa asina nan por tene nan miembronan bon informa y trankil cu informacion corecto.

Diahuebs Premier Wever – Croes a reuni cu sindicatonan di sector publico esta SIMAR, SEPPA, SPA, SADA y TOPA. Den e reunion aki a concentra riba e tema di 5%.

Prome Minister Wever – Croes a informa e sindicatonan cu actualmente ta den dialogo ainda. Otro siman Prome Minister tin reunion cu Secretario di Estado Alexandra van Huffelen y despues di esey lo tuma contacto cu e sindicatonan un bes mas, pa informa nan di e ultimo posicion di unda ta para. “Tur cos ta prepara pa haci e pagonan e luna aki manera cu a compromete pa haci, pero kier sali for di e impase cu Hulanda prome,” Premier Wever – Croes expresa.

E dia siguiente, diabierna 15 di juli, Prome Minister a reuni cu sindicatonan di sector semi publico, esta STA, FTA, STT/ VWI y SIWA. Tabatin mas sindicato cu a wordo invita, sinembargo esaki ta e grupo cu a atende e reunion. Durante di e encuentro aki Prome Minster Wever – Croes a concentra riba e ley Landsverordening Normering Topinkomens (LNT)/ conoci como e Wever-Croes norm. Prome Minister a duna un splicacion tocante e proceso encamina cu e ley.

E ley a bay Parlamento di Aruba den un forma cu sindicatonan lo no tabata di acuerdo cu ne, pero e ley a bay asina pa motibo di instruccion cu Aruba a haya di Hulanda y cu Gobierno di Aruba y Hulanda a yega na palabracion. Sinembargo, Parlamento den su derecho a trece cambio na e ley aki. Consecuentemente, aworaki Hulanda ta interpreta e cambionan aki bisando cu Aruba no ta cumpli cu e condicion y p’esey Aruba no por paga empleadonan publico. Prome Minister Wever – Croes a informa cu e posicion di Gobierno di Aruba ta, cu e cambionan cu Parlamento a bin cu ne ta prerogativa di Parlamento. Y Gobierno no por ‘overrule’ of remove e cambionan ey.

E sindicatonan a indica na Prome Minister cu aworaki den comunidad tin algun di e trahadonan den companianan estatal ta wordo culpa cu talbes no por paga 5% na empleadonan publico. Pa cual Prome Minister a bisa cu e situacion actual no ta culpa di ningun trahado. Hecho ta cu tin un impase entre Gobierno di Hulanda y Gobierno di Aruba pues no por culpa ningun trahado of Parlamento.

Por ultimo Prome Minister a resumi enfatisando riba meta di e reunionnan, cual ta pa trece informacion corecto dilanti y pa mantene e trankilidad. Siguientemente lo invita gremionan comercial tambe pa por papia riba e conseho di CAFT pa evita cu esaki ta bay trece nerviosismo of mas preocupacion. E reunionnan cu e sindicatonan a bay bon y a aclaria dudanan cu sindicatonan tabatin. “Importante pa corda ta cu nos tur kier mesun cos. Pa Aruba sali for di e crisis y hiba nos Pais dilanti,” Prome Minster Evelyn Wever – Croes a termina bisando.