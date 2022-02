Lastercampagne tegen de heer Nijdam

WILLEMSTAD De afgelopen weken is vrijwel iedereen getuige van de lastercampagne die door Richeron Balentien via de (social) media tegen de heer Nijdam, werkzaam als projectleider tax-compliance bij de ontvanger, wordt gevoerd. Zonder enige feitelijke onderbouwing wordt dhr. Nijdam in verband gebracht met de meest uiteenlopende onoorbare zaken. Kennelijk moet de heer Nijdam maar accepteren dat een facebook-journalist die alleen maar fake-news verspreidt zijn goede naam en faam aantast. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind toch? Daar moet je maar tegen kunnen. Vorig jaar beweerde deze ‘journalist’ nog dat een Venezolaanse dame zelfmoord zou hebben gepleegd vanwege de invorderingsmaatregelen die de ontvanger zou hebben genomen. De minister van financiën werd daar door Richeron persoonlijk voor verantwoordelijk gehouden. Nog dezelfde dag bleek deze dame in het geheel geen belastingschulden te hebben en moest Richeron op zijn eerdere stellige uitspraken terugkomen. Een recente publicatie over een bar die dhr. Nijdam op Aruba zou hebben heeft Richeron onder dreiging van de advocaat van de daadwerkelijke eigenaar van de betreffende bar ook moeten rectificeren. In tegenstelling tot de uitlatingen van de fake-news journalist Richeron Balentien zijn de prestaties van dhr. Nijdam wel met feiten te onderbouwen.

In de grafieken onderaan dit bericht is de impact zichtbaar van de door dhr. Nijdam gecoördineerde compliance acties in 3 verschillende jaren. De grafieken tonen de meeropbrengsten van belastingen ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar, dus niet (alleen) ten opzichte van de begroting. Dhr. Nijdam werkt sinds medio 2015 met tussenpozen als projectleider tax-compliance bij de ontvanger (en de inspectie der belastingen). Uit onderstaande blijkt tevens hoe dhr. Nijdam de afgelopen jaren een speelbal van de politiek is geweest. In 2019 werd dhr. Nijdam na de brand op de Regentesselaan door de toenmalige secretaris generaal van financiën belast met het herstel van door de brand beschadigde documenten en de verhuizing van het archief. Er is in 2019 bewust voor gekozen om de kwaliteiten van de heer Nijdam niet in te zetten om de invordering van belastingen na de brand zo spoedig mogelijk te hervatten. Sterker nog: dhr. Nijdam mocht zich onder de vorige regering na de brand helemaal niet meer met de invordering bemoeien. De reden daarvoor laat zich raden. Na deze vernedering in 2019 (hij heeft letterlijk in opdracht van het ministerie van financiën de kelder aan de Regentesselaan moeten opruimen) had hij in 2021 kunnen bedanken voor de eer om voor de derde maal een tax-compliance traject op te starten, wetende hoe dit weer zou kunnen eindigen. Hij heeft er echter voor gekozen om de belastingdienst en daarmee het Land Curaçao vooruit te helpen in plaats van voor hetzelfde geld andere opdrachten met minder hoofdpijn uit te voeren. Elke keer als de belastingopbrengsten door de compliance-acties van dhr. Nijdam toenemen, organiseren zich krachten om dhr. Nijdam weer zo snel mogelijk bij de ontvanger te laten verdwijnen. Helaas moet hij dit voor de derde maal aan den lijve ondervinden. Het is ronduit schandalig dat wij toestaan dat een professional die zich inzet voor ons Land op deze manier en nogmaals zonder enige feitelijke onderbouwing publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld. Richeron verwijst naar documenten die hij zou hebben en brieven die hij van dhr. Nijdam zou hebben ontvangen zonder deze daadwerkelijk te tonen. Hij schroomt er zelfs niet voor om vertrouwelijke fiscale informatie tijdens een live-stream op Facebook te delen.

Het is duidelijk dat er een groep is in onze samenleving die geen belasting wil betalen en om die reden een lastercampagne tegen dhr. Nijdam orkestreert. Het toegeven aan deze groep zorgt er weer voor dat de goeden voor de slechten moeten betalen en de armen voor de rijken. We mogen dit niet toestaan en moeten dhr. Nijdam juist steunen met zijn werk binnen de belastingdienst.

2017: In januari 2017 heeft de ontvanger dhr. Nijdam middels een brief laten weten dat zijn ondersteuning bij de invordering van belastingen niet langer gewenst was. In juli 2017 heeft minister Gijsbertha dhr. Nijdam weer teruggeplaatst bij de ontvanger:

Van bijna NAf 20 miljoen minder opbrengsten ten opzichte van voorgaand jaar in juli steeg de opbrengst vanaf augustus tot NAf 35 miljoen meeropbrengsten dan voorgaand jaar. Een verschil van NAf 55 miljoen in 5 maanden tijd.

2019: In februari 2019 is gestart met de intensievere invordering van openstaande schulden onder leiding van dhr. Nijdam. Begin augustus 2019 heeft de ontvanger wederom de inzet van dhr. Nijdam bij de invordering beëindigd:

De meeropbrengsten (groene lijn) van NAf 45 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar zijn daarna afgenomen tot +/- NAf 35 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar.

2021: Op initiatief van de minister van financiën is op 14 juni 2021 direct bij aantreding van kabinet Pisas gestart met een compliance project onder leiding van dhr. Nijdam:

In juni 2021 lagen de belastingopbrengsten over de eerste 6 maanden zo’n 10 miljoen onder het niveau van voorgaand jaar. Per jaareinde 2021 is een meeropbrengst van bijna NAf 80 miljoen gerealiseerd. De trendbreuk in december heeft onder meer te maken met de uitbetaling van IB-restituties (+/- NAf 12 miljoen).