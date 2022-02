Riba mi instrukshon i konsiderando informashon obtene resientemente, mi abogadonan a investiga aun mas detaya no solamente e aspektonan legal pero tambe a susesonan rondo di e kontrakt entre Gobierno ku Bearing Point (‘BP’).

Awor a sali na kla ku señora Vanessa Gijsbertha en todo kaso no tabata responsabel pa e produkto di BP, pero tabata forma parti di e stuurgroep ku tabata tuma sierto desishonnan tokante e projekto aki, bandi si su funkshon komo Jefe di e Kabinete di ex Minister Kenneth Gijsbertha. Durante di e investigashon tambe a sali na kla ku for di aña 2019 a wordu konstata door di (un miembro di) e stuurgroep/Program Board ku e – kalidat di e produkto – ku BP a entrega no ta kumpli ku e ekspektativanan. Ademas ku e mesun stuurgroep/Program Board a inisia den 2019 pasonan legal pa atende ku e defisiensianan kontraktual di lado di BP.