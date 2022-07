MINISTERIO PÚBLIKO DEN DELIBERASHON TOKANTE KASONAN DI COVID / OM IN BERAAD OVER COVID-ZAKEN

MINISTERIO PÚBLIKO DEN DELIBERASHON TOKANTE KASONAN DI COVID

For di mart 2020, gobièrnu a tuma vários medida pa evitá e posibel plamamentu di Covid. Por ehèmpel,

durante di temporadanan spesífiko ta tin toke de keda, obligashon pa usa tapaboka i negoshinan tabata

tin otro orario. No ta tur hende a wanta nan mes na e medidanan i vários siudadano i negoshi a haña un

prosèsferbal en konekshon ku infrakshon di e medidanan di Covid.

Awe mainta, djárason 20 di yüli, un kantidat di hende mester a presentá dilanti di korte pa responsabilisá

nan mes pa inkumplimentu di e medidanan di Covid. Ministerio Públiko (OM), despues ku a trata e promé

kasonan, a konstatá ku e kastigunan ku a keda imponé tabata desviá fuertemente for di e demandanan

formulá dor di OM. Na e momentu ei, OM a disidí di hala e kasonan aden pa asina por deliberá ofer kon

na kontinuashon lo atendé ku e kasonan aki.

OM IN BERAAD OVER COVID-ZAKEN

Sinds maart 2020 heeft de overheid op verschillende momenten maatregelen getroffen om de

verspreiding van Covid zoveel mogelijk te voorkomen. Zo gold er in een bepaalde periode een avondklok,

was er een verplichting om mondkapje te dragen en golden voor bedrijven andere openings- en

sluitingstijden. Niet iedereen heeft zich aan de maatregelen gehouden en verschillende burgers en

bedrijven hebben dan ook een proces-verbaal gekregen i.v.m. overtreding van de Covid-maatregelen.

Hedenochtend, woensdag 20 juli, moesten een aantal personen voor het gerecht in eerste aanleg

verschijnen om zich te verantwoorden voor het overtreden van Covid-maatregelen. Het Openbaar

Ministerie heeft, nadat de eerste zaken waren behandeld, geconstateerd dat de straffen die opgelegd

werden sterk afweken van de eis zoals geformuleerd door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar

Ministerie heeft daarop besloten om de andere zaken in te trekken om zich te kunnen beraden over de

verdere afhandeling van die zaken.