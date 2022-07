Minister di Finansa ta informa riba evaluacion di CFATF:

Aruba su esfuerso pa preveni y combati labamento di placa, financiamento di terorismo y proliferacion di arma di destruccion masal ta efectivo

Aruba y Bermuda cu miho sistema den Caribe

Recientemente Gobierno di Aruba a wordo notifica di e resultado excelente di e evaluacion haci pa e Caribbean Financial Action Task Force CFATF di e integridad di e sistema financiero di Aruba . Den Caribe, Aruba ta figura na e di dos luga como Pais na unda cu ta aplica controlnan necesario pa preveni y combati cu e sistema financiero por wordo maluza pa labamento di placa, financiamento di terorismo y proliferacion di arma di destruccion masal. Tur esfuerso cu ta wordo haci na Aruba a resulta di ta efectivo.

Den e di cuater ronda di evaluacion pa cumplimento cu e recomendacionnan di FATF pa preveni y combati labamento di placa, financiamento di terorismo y proliferacion di arma di destruccion masal, banda cu ta evalua si e Pais ta cumpli tecnicamente cu tur regla di FATF, ta midi tambe e efectividad di e reglanan aki pa mantene e integridad di e sistema financiero di nos Pais. Aruba a score un resultado excelente.

Di e 11 area den cual ta midi efectividad, Aruba a score 6 biaha efectividad substancial SE den e areanan di risico, maneho y coordinacion, cooperacion internacional supervision, medida preventivo, inteligencia financiero y confiscacion. Nos a score 4 biaha efectividad modera ME, den areanan di persona legal y ultimo benificiario, investigacion y persecucion di labamento di placa y tambe pa financiamento di terorismo y medida preventivo y sancion pa financiamento di terorismo. Pa locual ta e area di sancion pa proliferacion di arma di destruccion masal, nos Pais a score un efectividad abou LE ya cu na Aruba no ta produci of transporta arma asina via di nos wafnan.

Mester bisa cu e resultado di e evaluacion ta uno hopi bon, ya cu ta poco Pais den Caribe tin un sistema cu ta asina efectivo. Den e di cuater ronda di evaluacion di FATF, Aruba ta na di dos lugar despues di Bermuda cu tin un area den cual nan a score un efectividad halto HE. Te ainda ta Aruba y Bermuda ta e dos Paisnan den Caribe cu a score halto den efectividad cu nan sistema pa preveni y combati labamento di placa, financiamento di terorismo y proliferacion di arma di destruccion masal. E rapport di Aruba ta disponibel via http://www.fatf-gafi.org of www.cfatf-gafic.org.