Minister di Finansa Xiomara Maduro: Gobierno ta gradici tur trahador pa nan solidarismo y esfuerso na bienestar di Aruba Union ta haci tur logro posibel na bienestar di Aruba

Na momento cu e pandemia Covid-19 a azota nos Pais, e pandemia a trece reto y sacrificio grandi cune, pero Gobierno a asumi su responsabilidad y Pueblo a uni pa crea e forza pa logra bienestar di Aruba. Un y tur tabata solidario y si no tabata pa e sacrificio di, entre otro, Empleado Publico, Gelijkgestelden, Parlamentarionan, Ministernan, Pensionado di APFA, empleado di Compania Estatal etc etc, no por a brinda alivio na esnan cu tabata tine mas dificil na momento di e crisis di Covid-19.

Pa e motibo aki Minister di Finansa den nomber di Gobierno di Aruba ta gradici tur cu tabata solidario cu Aruba y ta gradici tur empleado publico, semi publico, fundacionnan, companianan estatal y sindicatonan pa nan esfuerso y solidaridad na bienestar di Aruba. E siman aki Gobierno a paga 5% di recorte na empleado publico, semi publico y e fundacionnan a ricibi e 5% mas di subsidio. E pago tabata posibel door cu Gobierno a presupuesta e pago di 5% den Presupuesto 2022 y esaki a wordo aproba pa Parlamento di Aruba. E restante di e 12.6% di recorte lo wordo presupuesta den Presupuesto 2023.

Minister Maduro ta trece dilanti cu e retonan no a caba. Aruba lo sigui na mesa riba e diferencianan di opinion cu Hulanda. E mandatario ta haci un yamada pa Aruba mantene union, pasobra esaki ta e forsa y e grandesa di Pais Aruba cu ta haci tur logro posibel na bienestar di Aruba.