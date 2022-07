DVG ta sigui atende cu casonan sospechoso di Monkeypox

ARUBA- 28 di juli 2022. Na e momentonan aki Departamento di Salud Publico (DVG) ta investigando un otro caso sospechoso di Monkeypox. Apesar cu ainda e caso mester wordo confirma pa medio di test di laboratorio, clinicamente e sintomanan presenta ta cuadra cu un caso tipico di Monkeypox, pero ta despues cu caba di compila tur informacion nesesario so, esaki lo wordo clasifica como un caso confirma, un caso probable of lo descarta Monkeypox. Pa por ta 100% sigur mester warda resultado oficial di testnan haci pa laboratorio cu ta dura 3 pa 4 dia.

Ta trata aki di un persona residente di Aruba cu tin un historia di biahe pa Colombia recientemente. Na e momentonan aki DVG ta bezig cu tur investigacion nesesario segun protocol pa pone famia y contactonan sercano den cuarentena, tuma mustranan necesario pa manda Hulanda pa diagnostico y duna guia y sosten necesario na e persona encuestion y na su famia enespera di resultado di testnan haci.

Contagio cu Monkeypox ta sosode di hende pa hende pa medio di contacto directo cu un persona infecta. Door di tin contacto cu e likido prosedente di e blarnan presente serca e persona infecta (skin to skin of panja contamina) y posiblemente tambe atravez di particulanan (droplets) for di e boca/garganta di e persona infecta. Tin indicacion cu Monkeypox por wordo transmiti tambe sexualmente, pero esaki no ta comproba ainda. Pa evita contagio cu Monkeypox ta recomenda pa evita di tin contacto hopi serca cu hende cu ta sinti malo. Cu contacto di serca nos ta referi un bes mas por ehempel cara cu cara, cuero cu cuero, sunchi, brasa, caricia y mantene relacion sexual.

Sintomanan di Monkeypox ta cuminsa cu keintura, dolor di cabes, kliernan hincha y dolor di curpa. Entre 1 te cu 3 dia despues di e keintura, ta aparece un rash (blaar) cu den mayoria di e casonan ta afecta cara, mannan y pianan. E rash na su turno ta transforma den blaar cu pus aden. Monkeypox por wordo confundi cu otro malesanan manera Smallpox, Bruela, of Impetigo, pa cual motibo ta importante pa un persona cu e sintomanan aki tuma contacto cu nan dokter di cas pa testnan nesesario wordo haci y asina wordo corectamente diagnostica.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na servicio@dvg.aw.