Pluimpje pa Steven, Giselle i Ruisandro.

Willemstad — Partido Inovashon Nashonal (PIN) a tuma nota ku Kòrsou a skor number un den un sondeo di e prestigioso plataforma Bloomberg komo destinashon isleño pa trahadónan remoto i digital nomads. Esaki ta resultado direkto di e kombinashon di trabou di sirbidónan públiko eksperto di un banda i polítikonan ku oido pa progreso di otro banda..

Durante di pandemia di Covid-19 e fenómeno di traha for di distansia (for di kas) a krese barbaramente. Pa motibu di ta asotá pa e malesa di Covid-19, buskando pa bai lugánan kaminda nan ta mas “safe”, hendenan a kuminsá mobilisá for di nan pais. Kompanianan a duna nan hendenan espasio pa traha for di kas i esaki a pone ku vários a skohe pa bai un otro pais, kaminda nan tabata sinti mas seguridat i libertat.

Gobièrnu di Kòrsou a bula riba e posibilidat aki i a desaroyá un maneho pa atraé e tipo di trahadó aki pa bin keda i traha un temporada for di Kòrsou. Bou di mando di èks Minister di Ekonomia Giselle McWilliam i despues èks Minister Steven Martina, ámtenarnan i trahadónan di Ofisina di Turismo a desaroyá i implementá e programa.

PIN ta duna un pluimpje na èks Minister Martina i èks Minister McWilliam pa e echo ku publikamente nan a elogiá e ámtenarnan ku a traha riba e programa ku nan komo Minister a aprobá i sostené. Esaki ta mustra e apresio ku mester tin pa e trabounan di ámtenarnan i otronan ku hopi bia no ta risibí rekonosementu, ni atenshon. Asina mester ta!

PIN ta duna elogio tambe na e aktual Minister di Desaroyo Ekonómiko Ruisandro Cijntje pa a kontinuá ku e maneho. Ta asina só nos por logra, ora un mandatario kontinuá ku e trabounan ku a keda inisiá pa esnan anterior!