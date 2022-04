MINISTERIO KONSERNÍ DISKURSO DI GOBERNADOR NA OKASHON DI DIA DI REI 2022 Kerido kompatriotanan, Awe nos ta selebrá aña di Rei. Nos rei Willem-Alexander ta kumpli 55 aña. Nos ta deseá e ku su famia un kumpleaño felis i un selebrashon ameno. E aña akí Dia di Rei ta den lus di konektividat, enlase, union efektivo ku otro. Ta un tema na su lugá, pasobra ku selebrashon di aña di Rei, tambe aki den nos parti di Reino, nos ta afirmá nos laso ku Kas Real. Pa mi ta un honor i un plaser di por dirigí palabra na boso tur akí en konekshon ku tal selebrashon. Ta parse ku e pandemia ku e último añanan tabatin mundu den su gara, awor na Kòrsou ta bou di kòntròl. Lamentablemente te ainda, ketu bai, nos ta sigui eksperensiá e konsekuensianan. E pandemia a sagudí nos fundeshi ekonómiko fuertemente i a trese den klaridat prinsipalmente e partinan débil, den sentido sosio-ekonómiko. Sin embargo, konsekuensianan di e krísis lo tabata muchísimo pió, si nos no tabatin e laso ku Reino. Pa den futuro tambe ta eksistí e boluntat di sigui brinda nos apoyo den kuadro di Reino, pa nos por logra bini ariba bèk komo pais. E apoyo akí tin komo ophetivo, hasi ku Kòrsou ta resiliente; e ta ofresé nos pais e oportunidat ademas di realisá tan pronto posibel i riba nos propio forsa e outonomia atkirí; aktualmente ta debatiendo kon esaki mester sosodé. Ta un bon kousa; pasobra nos mester sigui skucha otro i sigui komuniká ku otro semper ku un ophetivo na mente: sirbi nos hendenan. Gobièrnu ta hañ’é dilanti di e tarea difísil di implementá e reformanan nesesario. Den e proseso akí ta inevitabel ku ta topa tropieso na kaminda. Mi speransa i ekspektativa pa boso, siudadanonan di Kòrsou ta, ku nos por mira huntu den direkshon di un futuro kolmá ku konfiansa. Ta di komprondé, ku komo representante di Rei i di gobièrnu di Reino mi no ta kompletamente ophetivo. Mi ta spera ku lo por pordoná mi esaki, prinsipalmente awe riba dia di Rei su aña. Pero … na promé lugá …, mi ta Yu di Kòrsou! Mi ta konvensí ku den nos pueblo ta eksistí e potensial di reforma. T’ei ta kaminda nos forsa ta sinta. I sigur esaki ta e kaso tambe serka nos hendenan ku a skohe otro pais pa nan bai biba. Nos mester mobilisá e forsanan ei. Ta nesesario pa nos bolbe bira atraktivo pa nos siudadanonan, pa nan no tin nodi di sali bai buska un mihó bida otro kaminda; pero inkluso ku esnan ku ya ta biba afó, lo skohe hustamente pa nan bolbe nan patria. Esaki ta un bon momento tambe pa reflekshoná riba e hendenan ku semper ta komprometí ku nos sosiedat. Ayera mi tabatin e plaser di otorgá na nòmber di Su Mahestat Rei, 23 kondekorashon real na kon-siudadanonan ku durante hopi aña a desplegá servisio i dedikashon na benefisio di nos komunidat. Mi ta bolbe felisitá e dekoradonan ku nan honorabel distinshon. Nos ta selebrá dia di Rei 2022 den solidaridat ku tur e siudadanonan di reino na Aruba, Boneiru, Saba, Statia, Sint Maarten i na Hulanda. Tambe na nòmber di mi esposo, Herman, mi ta proponé un bríndis pa salú di nos Mahestat Rei na okashon di su aña i pa tur e méritonan di nos dekoradonan. Biba Rei! GERELATEERDE MINISTERIES TOESPRAAK VAN DE GOUVERNEUR TER GELEGENHEID VAN KONINGSDAG 2022

Lieve landgenoten,

Vandaag vieren we Koningsdag. De 55ste verjaardag van onze vorst Willem- Alexander. Wij wensen hem een fijne verjaardag met zijn gezin en een plezierige viering. Dit jaar staat Koningsdag in het teken van verbondenheid. Een passend thema, want met de viering van de verjaardag van de Koning, ook in ons deel van het Koninkrijk, bevestigen we onze band met het Koningshuis. Het is voor mij een eer en genoegen om u allen in verband met deze viering te mogen toespreken.

De pandemie die ons de afgelopen jaren zo in de ban heeft gehouden lijkt op Curaçao onder controle. De maatschappelijke gevolgen daarvan ondervinden we helaas nog altijd. De pandemie heeft onze economische basis stevig aangetast en heeft de zwakke plekken, vooral in sociale en economische zin, aan het licht gebracht. De gevolgen van de crisis zouden echter nog vele malen erger zijn als we de band met het Koninkrijk niet hadden.

Ook voor de toekomst bestaat de bereidheid om binnen het kader van ons Koninkrijk steun te blijven bieden om er als land weer bovenop te komen. Die steun is erop gericht Curaçao weerbaar te maken en ons land de gelegenheid te bieden om zo spoedig mogelijk op eigen kracht de verworven autonomie waar te maken. Over de wijze waarop dat moet gebeuren wordt dezer dagen overleg gevoerd. En dat is een goede zaak; want we moeten naar elkaar blijven luisteren en met elkaar in gesprek blijven met maar één doel voor ogen: het dienen van onze bevolking. De regering staat voor de moeilijke opgave om noodzakelijke hervormingen door te voeren. Het is onvermijdelijk dat heilige huisjes daarmee worden geraakt. Mijn hoop en verwachting voor u, burgers van Curaçao, is dat we de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. Uiteraard ben ik, als vertegenwoordiger van de koning en vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk niet geheel objectief. Ik hoop dat u mij dat, vooral vandaag op Koningsdag, vergeeft. Maar ik ben bovenal Yu di Korsou!

Ik ben ervan overtuigd dat de potentie voor hervormingen binnen ons volk aanwezig is. Daar zit onze kracht. En dat geldt ook voor onze mensen die ervoor hebben gekozen om in een ander land te wonen. Die krachten moeten we mobiliseren. We moeten als land weer aantrekkelijk worden voor onze burgers, zodat zij niet hoeven te vertrekken om het elders beter te krijgen; maar juist kiezen om terug te keren.

Dit is ook een goed moment om stil te staan bij degenen die zich sowieso altijd inzetten voor onze samenleving. Vol trots heb ik gisteren 23 mede-burgers van Curaçao namens Zijne Majesteit de Koning, een Koninklijke onderscheiding mogen uitreiken voor hun jarenlange bijzondere verdienste ten behoeve van onze gemeenschap. Graag feliciteer ik de decorandi hierbij nogmaals met hun eervolle onderscheiding.

Koningsdag 2022 vieren we in verbondenheid met alle onderdanen van het koninkrijk op Aruba, Bonaire, Saba, Statia, Sint Maarten en in Nederland. Mede namens mijn echtgenoot, Herman, breng ik een toast uit op de gezondheid van onze jarige Majesteit en op de verdiensten van onze decorandi.

Leve de Koning!

