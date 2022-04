Prestaties hospitality toeristensector maart 2022

Curaçao sterkste herstel van Caribisch bestemmingen

Willemstad, 28 april 2022 – De belangenverenigingen CHATA en CASHA publiceren op maandelijkse basis gezamenlijk de prestaties van hotels, kleinschalige toeristische organisaties, autoverhuurbedrijven en duikscholen. Hiermee geven beide organisaties een gebalanceerd overzicht van de prestaties en het herstel van de toerisme en hospitality sector op Curaçao.

CASHA presenteert de bezettingscijfers van maart 2022

In de maand maart is er een bezetting behaald van 77,14 % bij de kleinere accommodaties. Dit is minder dan in februari van dit jaar toen we nog 85,5% haalden. Het is op zich nog steeds een mooie presentatie waar CASHA goed gestemd over is. De bezetting laat zien dat een groot deel van de vakantieganger kiest voor de kleinschalige accommodatie met oog voor detail. Daarnaast is voor een deel van deze toeristen de prijs een belangrijke factor om voor een kleinschalige accommodatie te kiezen. Van de deelnemende leden scoorden vijf accommodaties 90% of hoger, deze liggen verspreidt op het eiland waaronder Jan Thiel, Saliña en Pietermaai. De overige accommodaties scoorden tussen de 35% en 90%.

Ondanks dat we lokaal het gevoel hebben dat Corona bijna weg is, zien we nog steeds een flink aantal mensen dat vlak voor aankomst annuleert vanwege Covid besmetting. De duikscholen noteerden een gemiddelde bezetting van 68,76%. Ze geven op dit moment aan veel hinder te ondervinden van niet geregistreerde duikscholen die ver onder de prijs gaan. De trend van last-minute boekingen blijft aanhouden. Het is dan ook moeilijk te voorspellen wat april en mei ons gaat brengen. Uiteraard hopen we op een stijgende lijn in de bezetting- en omzetcijfers.

CHATA presenteert de bezettingscijfers van maart 2022

De maand maart was voor de CHATA leden ook een positieve maand met betrekking tot de bezetting van de grotere hotels. In maart 2022 hadden de grotere hotels van Curaçao een gemiddelde bezetting van 69,2%. Vergeleken met het jaar daarvoor (31,8%) is dit een ruime stijging van 117,4%. Echter, als we de hotelbezetting van maart 2019 (74,4%) bekijken, is dit 7% minder. De average daily rate (gemiddelde dagtarief) bedroeg in maart 2022 $214,86. Vergeleken met dezelfde maand van 2021 is dit een toename van 38,5% en vergeleken met 2019 is dit een toename van 22,2%. Voor wat betreft de revenue per available room (omzet per beschikbare kamer) is er ook sprake van een flinke stijging. Van $49,40 in 2021, naar $148,71 in 2022. Dit is een toename van 201,1%. Vergeleken met 2019 (vóór COVID) is dit een toename van 13,7%.

De maand maart laat hiermee een herstel zien van 93% t.o.v. 2019. Totaal voor 2022 betekent dit dat Curaçao een herstel heeft doorgemaakt van 9,7% over het eerste kwartaal van 2022 vs. Q1 2019, wat een stuk beter is geweest in vergelijking met Q1 2021vs. Q1 2019 (-57,6%).

In onderstaande tabel zijn de cijfers van STR vergeleken met de afgelopen twee jaren te zien:

Maart 2022 2021 2022 vs. 2021 2019 2022 vs. 2019 Occ. 69,2% 31,8% +117,4% 74,4% -7,0% ADR $214,86 $155,18 +38,5% $175,87 +22,2% RevPAR $148,71 $49,40 +201,1% $130,83 +13,7%

*Bron: STR. Smith Travel Research (STR) is de leidende wereldwijde dienstverlener van benchmarking, informatievoorziening en onderzoek voor de hotel industrie.

United Nations World Tourism Organization bevestigt sterk Caribisch herstel

Volgens recent onderzoek van de United Nations World Tourism Organization (UNWTO) was het totale aantal toeristen aankomstcijfers van o.a. de maand januari 2022, maar 32,9% van de 2019 cijfers. Echter, geven de meest recent gepubliceerde cijfers van Caribische vakantiebestemmingen aan dat de regio 63,5% behaalde van het totale van dezelfde maanden in 2019. Dit is het hoogste herstel cijfer van alle regio’s wereldwijd. De top bestemmingen met de beste prestaties in het Caribisch gebied in het begin van 2022 zijn US Virgin Islands, Dominicaanse Republiek, Curaçao, Aruba, Puerto Rico, Antigua & Barbuda en St. Lucia. Deze prestatie laat duidelijk een positieve trend van 2021 zien, toen de UNWTO een schatting maakte van 421 miljoen internationale toeristen. Dit is maar 28,7% van de 1.468 biljoen van 2019. Het Caribisch gebied was toen ook de regio met de beste prestatie van de wereld, met 15 miljoen toeristen in 2021. Dat is 57% van de 26.3 miljoen in 2019.

Hospitality & Tourism performance March 2022

Curaçao strongest recovery of Caribbean destinations

Willemstad, 28 April 2022 – On a monthly basis the associations CHATA & CASHA publish the figures regarding hotels, alternative accommodations, car rentals and diving schools. By doing this together, both associations aim to create a balanced overview of Curaçao’s tourism & hospitality sector’s performance and recovery.

CASHA presents occupancy figures for March 2022

Occupancy for alternative accommodations reached 77,14% in the month of March, which is a decrease compared to the month of February (85,5%). CASHA is positive regardless, as this remains a good occupancy rate. These figures indicate that a great number of travelers are choosing for alternative accommodations, with an eye for detail, such as eco-friendly resorts. Additionally, the price is also another important factor when it comes to choosing for a smaller accommodation. Five of the participating accommodations reported an occupancy of 90% or more and are spread over the island from Jan Thiel to Saliña and Pietermaai. The remaining accommodations reported an occupancy between 35% and 90%.

Despite the fact that it might seem as if COVID does not exist anymore, some travelers are still cancelling due to Covid infection right before traveling. Dive schools reported an average occupancy of 68,76% and experience a lot of hindrance due to not-registered dive schools with far cheaper prices. According to CASHA, the last-minute booking trend remains among smaller accommodations, making it difficult to predict the months of April and May. However, CASHA remains optimistic regarding the recovery and increasing occupancy figures.

CHATA occupancy figures for March 2022

The month of March was also a positive month for CHATA members in terms of hotel occupancy. In March the larger hotels had an average occupancy of 69,2%. Compared to the year before (31,8%) this is a substantial increase of 117,4%. However, if we look at the occupancy data pre-COVID (March 2019: 74,4%), this is a slight decrease of 7%, and thus indicates a recovery rate of 93%. Year to date this means Curaçao has a recovery rate of 9,7% for the first quarter vs. Q1 2019, which is very good compared to 2021 (-57,6%). The average daily rate once more increased with 38,5% compared to 2021, to $214,86. Compared to March of 2019, this is also an increase of 22,2%. As for the revenue per available room, numbers indicate a significant increase of 201,1% compared to 2021. From $49,40 in 2021 to $148,71 in 2022. Compared to the pre-COVID data, the revenue per available room also increased with 13,7%.

The table below, showcases the STR data compared to the last two years:

March 2022 2021 2022 vs. 2021 2019 2022 vs. 2019 Occ. 69,2% 31,8% +117,4% 74,4% -7,0% ADR $214,86 $155,18 +38,5% $175,87 +22,2% RevPAR $148,71 $49,40 +201,1% $130,83 +13,7%

*Smith Travel Research (STR) is the leading global provider of competitive benchmarking, information services and research to the hotel industry.

United Nations World Tourism Organization confirms strong Caribbean recovery

According to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) the latest statistics show that e.g., in January 2022 worldwide total international stopover tourist arrivals was just 32.9% of the total achieved in January 2019. However, most recently published numbers for Caribbean destinations show that the region achieved 63.5% of its total for the same months of 2019, the highest rate of recovery of any region in the world. The top performing destinations in the Caribbean in early 2022 are the US Virgin Islands, the Dominican Republic, Curaçao, Aruba, Puerto Rico, Antigua & Barbuda, and Saint Lucia. This performance continues the positive trend seen in 2021 when the UNWTO estimates the world’s tourism sector saw 421 million international stopover arrivals, just 28.7% of the 1.468 billion arrivals seen in 2019. The Caribbean was the best performing region in the world seeing 15.0 million stopover arrivals in 2021, 57.0% of the 26.3 million it received in 2019.

