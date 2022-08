Minister Maduro van Financiën: Succesvolle evaluatie van Aruba door CFAFT

Aruba scoort tweede plaats in het Caribisch gebied in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en proliferatie

Onlangs heeft Kabinet Wever-Croes goed nieuws vernomen van de Caribbean Financial Action Taskforce CFATF, de Caribische FATF die zich inzet in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en proliferatie (AML/CFT/PF). Aruba heeft een uitstekend resultaat behaald tijdens deze ‘FATF Fourth Round of Mutual Evaluation,’ uitgevoerd door CFATF vorig jaar augustus op Aruba.

Volgens CFATF heeft Aruba niet alleen wetgeving in stand, maar het Arubaanse AML/CFT/PF systeem heeft zijn effectiviteit ook bewezen. Binnen het Caribisch gebied scoort Aruba op de tweede plaats, na Bermuda, met een effectief systeem opgewassen in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en proliferatie.

Dit excelente resultaat van de CFAFT evaluatie geeft een sterke signaal richting investeerders dat hun investering op Aruba zijn gewaarborgd met een integere financiële sector. Tevens komt dit resultaat ten goede van de ‘corresponding banking’ relaties van de banken op Aruba met de rest van de financiële wereld.

Minister Maduro wil de Arubaanse Steering Group onder leiding van Minister President Wever-Croes, alle stakeholders, het CFATF team, het Parlement en iedereen die op een of andere manier was betrokken bij deze evaluatie, van harte bedanken voor hun inzet voor het behalen van dit belangrijk resultaat voor Aruba. Masha danki! Het rapport van de evaluatie is beschikbaar via http://www.fatf-gafi.org of http://www.cfatf-gafic.org .