KOMUNIKADO relashoná ku malesa Monkeypox (3)

Monkeypox (3)



Willemstad – Ministerio di Salú, Medio Ambiente i Naturalesa (GMN) ta sigui informá tokante di e malesa di Monkeypox, kual tambe ta ser yamá “apenpokken”.

Situashon mundial

Dia 23 di yüli 2022, Organisashon Mundial di Salú (WHO) a deklará e epidemia di Monkeypox komo un malesa di interes internashonal, e nivel di alerta mas haltu ku WHO por deklará. Esaki despues ku for di luna di mei di e aña aki diferente kasonan di Monkeypox a keda raportá na WHO for di paisnan ku anteriormente no tabata tin kasonan di Monkeypox. No opstante e echo ku tur persona sin importá sekso, edat òf nashonalidat por keda kontagiá ku e vírùs di Monkeypox, datonan internashonal ta mustra ku aktualmente alrededor di 98% di e kasonan di Monkeypox ta ser raportá bou di e grupo di hende hòmber ku ta tene relashon seksual ku hende hòmber (mihó konosí komo “men having sex with men”, MSM).

Ku e klasifikashon di Monkeypox komo un malesa di interes internashonal, WHO ta pidi tur pais pa prepará pa identifiká posibel kasonan di Monkeypox i pa tuma e medidanan nesesario pa evitá transmishon lokal di hende pa hende ku atenshon spesial pa evitá stigmatisashon i diskriminashon di individuo i/òf gruponan den komunidat.

Identifikashon di posibel kaso i monitoreo

Miéntras ku Ministerio di Salú, Medio Ambiente i Naturalesa a informá komunidat tokante di e malesa di Monkeypox na luna di mei di e aña aki, e departamento di Epidemiologia (EPI) i departamento di Infectieziektebestrijding (IZB) di Servisio di Salú Públiko di Kòrsou (UO G&Gz, ántes GGD) ta den preparashon pa kumpli ku e tareanan di monitoreo i kòntròl di e malesa respektivamente. Manera den kaso di otro malesanan kontagioso un kolaborashon entre tur e partnernan, e.o. dòkternan di kas, spesialistanan i laboratorionan, ta esensial pa kontrol di un malesa den nos komunidat.

Kiko ta Monkeypox i posibel síntomanan

Monkeypox ta un malesa kousá pa un vírùs ku prinsipalmente ta manifestá su mes na e parti wèst i parti sentral di Afrika. E ta kategorisá komo un vírùs ku ta kousa síntomanan leve. Muchanan, hende muhé na estado i personanan ku un sistema immunlógiko suak (komprometé) dor di malesa, tratamentu pa un malesa òf uso di sierto remedi, ta keda konsiderá komo gruponan di riesgo, serka kual e vírùs por ta peligroso.

E malesa ta kuminsá ku e siguiente síntomanan:

– Keintura;

– Doló di kabes;

– Doló di múskulo, kurpa;

– “lymfeklieren” hinchá;

– Kalafriu;

– Kansansio.

Despues di 1 pa 3 dia ku e síntomanan aki manifestá, ta aparesé un “uitslag” (rash) kual ta kuminsá den mayoria kaso na kara i ta ekspandé bai henter kurpa. E rash ta kuminsá komo un flèk i despues e flèknan ta transformá bira bral. Despues ku e bralnan seka (i krea un kapa; kaska) nan te keda 2 pa 3 siman pa despues e bralnan seku (kaska) aki kai.

Monkeypox por wòrdu fásilmente konfundí ku otro malesanan manera entre otro sende paga (waterpokken) òf krentenbaard (impetigo). P’esei ta importante pa un persona ku tin síntomanan ku por ta relatá na Monkeypox, tuma kontakto ku bo dòkter di kas pa e por hasi e tèstnan nesesario i hasi e diagnóstiko korekto. Personanan indokumentá (migrantenan) por tuma kontakto ku Fundashon Salú Pa Tur. Den kaso ku un persona tèst positivo pa Monkeypox, e persona tin ku bai den isolashon te na momento ku e no tin niun bral seku (kaska) mas riba su kurpa (esaki ta tuma mas òf ménos 21 dia for di e promé manifestashon di e malesa).

Kon por prevení kontagio ku Monkeypox

Kontagio ku Monkeypox ta sosodé di hende pa hende pa medio di kontakto direkto (íntimo) ku un persona ku ta infektá. Kontagio ta sosodé prinsipalmente dor di kontakto ku “slijmvliezen” òf e bralnan òf herida riba kueru di un persona infektá ora ta mishi, karisia, brasa, sunchi i/òf tene relashon seksual (oral, vaginal i/òf anal). Kontagio por tuma lugá tambe dor di paña i/òf laken kontaminá.

Pa prevení kontagio ku Monkeypox ta importante pa evitá kontakto direkto ku un persona infektá òf hende malu. Ta bon pa enfatisá ku interkambio seksual ku diferente pareha, di kualkier sekso, ta un komportashon di riesgo. E konseho primordial ta pa limitá aktividatnan kaminda tin interkambio seksual ku diferente pareha di kualkier sekso.

En general

Te na e momentonan aki no a raportá ningun kaso di Monkeypox na Kòrsou. Si konstatá esaki lo hasi tur e trámitenan nesesario pa kontené transmishon di e vírùs aki di hende pa hende mas tantu posibel. Ministerio di Salú, Medio Ambiente i Naturalesa ta sigui mantené komunidat di Kòrsou informá. Pa mas informashon di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa “like” nos Facebook page “Ministry of Health Curacao”.