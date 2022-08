Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Prome Minister ta gradici Minister Dangui Oduber LO BAHA GASTO DI REMEDI Y NO MESTER DI “EIGEN BIJDRAGE” MAS

Ya pa algun aña CAft ta insisti pa Aruba introduci un asina yama “eigen bijdrage”, pues un contribucion propio ora bo bay dokter of botica. “Eigen bijdrage” of e contribucion propio ta conoci den hopi pais, caminda pa bo haya cuido of busca remedi bo mes mester paga un suma di 5 of 10 florin. Aruba tin un seguro di malesa hopi amplio, pero no conoce e contribucion propio.

CAft ta insisti di hopi tempo cu Aruba tambe mester introduci esaki. Hasta awor ta menasa Aruba cu un “aanwijzing” si no bin cu esaki. Segun CAft tin hopi abuso cu remedi of hendenan ta bay dokter por nada y p’esey mester bin cu e “eigen bijdrage”.

Ministerio di Salubridad a traha riba un concepto pa introduci e “eigen bijdrage” pero cu un sosten pa esnan cu no por paga esaki, por ehempel pensionadonan y esnan cu tin entrada abou. CAft a rechasa e areglo aki pa yuda esnan cu no por paga e “eigen bijdrage”.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a indica cu desde e momento ey Minister Dangui Oduber y su ekipo a bay traha riba un otro forma pa baha gasto di remedi. E plan alternativo ta inclui cambionan di ley cu ta baha gasto di remedi. Entre otro lo permiti competencia entre esnan cu ta bende remedi y asina e prijsnan lo baha. E alternativa aki ta baha mucho mas gasto, cu e “eigen bijdrage” lo a trece aden. Ademas lo bin campañanan pa evita cu hendenan ta cumpra remedi of bay dokter sin tin mester.

“Nos a aproba e proposicion nobo, mirando cu e ta mas social y no ta afecta nos ciudadanonan. Mi ta gradici Minister Dangui Oduber y su ekipo pa e esfuerso aki. Cu e alternativa aki nos lo sigui den nos esfuersonan di reduci gasto di cuido, sin afecta e calidad di cuido. Y principalmente, e alternativa aki ta haci cu e medida di “eigen bijdrage” no mester wordo introduci mas”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.