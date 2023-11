Minister Silvania ondertekent belastingverdrag met San Marino

Vandaag heeft Minister van Financiën, Javier Silvania, het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Curaçao en de Republiek San Marino ondertekend. Het belastingverdrag werd tijdens een ceremonie in het Palazzo Begni gebouw (San Marino) ondertekend door de San Marinese Minister van Buitenlandse Zaken, Luca Beccari. Bij de ondertekeningsceremonie waren tevens aanwezig Marco Gatti, Minister van Financiën van San Marino en directeur van Economische Zaken, Dario Galassi. De Koninkrijksdelegatie bestond uit Germaine Rekwest, hoofdonderhandelaar belastingverdragen voor Curaçao en Marten Lammertink, Eerste ambassadesecretaris Politieke afdeling op de Nederlandse ambassade in Rome. Het ondertekenen van het verdrag vond plaats na een intensieve samenwerking tussen het Curaçaose Ministerie van Financiën, Dienst Buitenlandse Betrekkingen (Curaçao) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het verdrag bevat regels die bepalen welke van de verdragsluitende staten bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen over het inkomen van inwoners van één of van beide verdragsluitende staten. Daarnaast is in het verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, bepalingen opgenomen voor onderling overleg, voor uitwisseling van gegevens en voor bijstand bij de invordering van belastingschulden. Het verdrag sluit aan bij het streven naar een uitbreiding van het belastingverdragennetwerk van Curaçao om een duurzame economische ontwikkeling te bevorderen. De tekst van het verdrag zal nu zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in het Tractatenblad. De inwerkingtreding van het verdrag vindt pas plaats nadat het verdrag zowel in het Koninkrijk als in San Marino de nationale goedkeuringsprocedure (ratificatie) heeft doorlopen.

Achtergrond

Naar aanleiding van de samenwerking in OESO-verband in 2015 in Parijs hebben Curaçao en San Marino besloten om onderhandelingen te openen over een bilateraal belastingverdrag met als doel de verbetering van de economische relatie en de versterking van de administratieve samenwerking tussen de betrokken staten.

Op 20 december 2017 vond de eerste onderhandelingsronde plaats. Echter, vragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de tekst aan Curaçao zijn tot 2023 onbeantwoord gebleven. In het voorjaar van 2023 is tijdens de IMF-top in Washington door Minister Silvania opnieuw contact gelegd met San Marino. Naar aanleiding van dit contact is Curaçao opnieuw in onderhandeling getreden met San Marino en zijn de onbeantwoorde vragen alsnog door Curaçao beantwoord. De Curaçaose inzet bij de tweede onderhandelingsronde in juni 2023 was het actualiseren van de eerder overeengekomen tekst en het opnemen van de uitbreidingsbepaling op basis waarvan het betreffende verdrag onder voorwaarden kan worden uitgebreid tot de andere delen van het Koninkrijk. Deze toevoeging maakt onderdeel uit van het verdragsbeleid zoals neergelegd in het Curaçaos Fiscaal Verdragsbeleid 2023.