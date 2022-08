Extra show Jandino in de verkoop op 21 augustus in Landhuis Brakkeput Mei Mei, Curaçao

Wegens succes is er vandaag een extra show in de verkoop gegaan voor de stand-up comedy show Perspectief op zondag 21 augustus. De shows die op 19 en 20 augustus plaatsvinden zijn beide uitverkocht.

Afgelopen theaterseizoen trok hij al door heel Nederland met deze succesvolle solo voorstelling en nu krijgt de tour ook een internationaal podium. De comedian bezocht afgelopen week Turkije en zal de komende maand ook op Bonaire, Aruba en Suriname te zien zijn. Uiteraard kon zijn geliefde eiland Curaçao niet worden overgeslagen.

Het thema van deze show is dat onderwerpen altijd vanuit verschillende perspectieven kunnen worden bekeken. Jandino stelt met klem dat het ‘juist in deze wereld nodig is om dingen af en toe vanuit een ander perspectief te bekijken. De waarheid ligt immers in het oog van de toeschouwer, dat is dan wel vanuit welke hoek je het bekijkt natuurlijk. Het gaat een mooie avond worden, ik heb jullie gemist Korsou.’

Op beide avonden zullen DJ Alex Sargo & DJ Willy Whoo de show afsluiten met een after-party inclusief Meet & Greet met Jandino voor het gehele publiek.

Datum: 21 augustus

Deuren open: 19:00 uur

Start show: 20:15 uur

Locatie: Landhuis Brakkeput Mei Mei, Curaçao

Ticket prijs: 65 ANG (general) en 85 ANG (premium)

Tickets zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via: van den Tweel, Mensing’s Caminda, Tu Y Yo Lottery en online via Caribbean Ticketshop.