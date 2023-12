Willemstad: Durante un enkuentro ku prensa djaweps 30 di novèmber, Fundashon Desaroyo Karnaval

Kòrsou (FDKK) a presentá su plannan pa Karnaval 2024.

Manteniendo e slogan “Nos Karnaval”, FDKK ta enfatisá ku e karnaval di Kòrsou ta unu sumamente

impaktante i importante i ku henter komunidat di Kòrsou ta forma parti di e selebrashon. E temporada

aki lo ta aun mas kòrtiku ku 2023 kual ta eksigi un preparashon i organisashon serio pa ku e 5 pilánan

prinsipal manera: Apertura, Tumba Hubenil, Elekshonnan, Marchanan di karnaval i klousura.

Kontinuando ku e vishon pa den 5 aña hasi e organisashon di karnaval unu independiente i tambe

wardando riba e resultadonan di e simposio organisá dor di departamento di OWCS huntu ku e

universidatnan ICUC i UOC pa asina krese e produkto karnaval tantu lokal pero tambe internashonal, e

enfoke di FDKK 2024 ta pa tin un karnaval sumamente strukturá kaminda kreatividat, ambiente,

seguridat i responsabilidat di kompatibilidat lo ta sentral. Riba tèrmino largu nos lo konsentrá pa krese e

produkto karnaval i asina oumentá nos mikro pero tambe makro ekonomia durante e periodo aki.

FDKK ta konvensí ku den 2024 tambe Kòrsou lo konosé un Karnaval bunita. Mirando e presentashonnan

di diferente grupo di karnaval , no tin duda ku esaki lo ta e kaso.

Apertura di karnaval: 06 di yanüari 2024

Na 2023 a lansa e konsepto nobo kaminda mayoria banda popular, grupo di karnaval, turista, artista

individual i e grupo grandi di fanátiko di karnaval a partisipá na Apertura di karnaval. Esaki por bisa sin

duda ku tabata un éksito rotundo.

Pa 2024 FDKK lo amplia e eksperiensa aki. No solamente tin un apetit grandi di grupo nan di karnaval pa

partisipá den e “Marcha di Karnaval” den Curaçao Festival Center pero tambe echo ku tur e gruponan

por topa i gosa huntu ku otro den e “Carnival Village” ta hasi e eksperiensa aki uniko. Banda di tur e

agrupashon nan lokal manera ERA,ONE,GRUP GRIK, ICONS lo tin tambe e DJ nan popular manera DJ FAB,

KROKZZ. Huntu ku esakinan pa prome biaha lo bo haña e trailer nan manera ta kustumbra den marcha di

karnaval kompaniando e grupo nan di karnaval di Mucha pa DJ BLACK, grupo nan di karnaval di Tiner pa

DJ RO-1 i fialmente grupo nan di karnval di adulto pa HUERTA TA TOKA.

Apertura di Karnaval no por ta kompleto sin presentashon di su REI DI TUMBA, pesei e anochi aki nos rei

di tumba RAEY tambe lo tei presente.

Pa por pone e “cherry” riba e bolo i pa duna e Apertura un karakter internashonal FDKK a logra kontrata

e mega artista nan di e banda super popular “KASSAV” (ku kasi a bira un parti di Kòrsou) pa por tei e

anochi aki. Un anochi ku tei bira un espektákulo karnavalesko tur afo.

Lugá : Curaçao Festival Center

Orario: 5or (atardi) pa 2or ( marduga)

Karchinan lo ta na benta na e siguiente punto nan: Mensing Caminada, 24 uur uit de muur, Ticket Point

Zeelandia, Vd Tweel i tambe serka miembronan di grupo di karnaval partisipante for di djabièrnè 1 di

dezèmber 2023.

“ Sinterklaas Special”: Ku gradesimentu na nos “partner” nan manera “Departement of OWCS” i FLOW

nos a logra yega na un akuerdo ku Sinterklaas pa por ofresé pueblo di kòrsou kompleto un preis di

entrada speshal ku lo ta vigente di 1 di dezèmber pa 6 di dezèmber pa solamente Naf. 25,00. Despues di

esaki e preis di entrada lo ta Naf. 35,00

Tumba Hubenil: 13 di Yanüari 2024

Tumba Hubenil 2024 lo ta un biaha mas un kolaborashon entre FDKK i BOLDSTARSZ presidi pa Sr.

Heinrich “Rich Rich” Pieter. Punto sentral di Tumba Hubenil lo ta partisipashon i no direktamente

kompetensia. Envolvimentu di e mayor lo ta importante den henter e trayekto di e artista hóben. Tema

di Tumba Hubenil 2024 lo ta: E AVENTURA MARITIMO

Elekshon Reina, Rei, Prens i Pancho: 19,20,21 di Yanüari 2024

Tambe Kòrsou lo tin diferente evento di elekshon pa skohe nos Rei i Reina Tiner, Reina Prens i Pancho

Hubenil I Reina, Prens i Pancho Grandi. Sigui medionan di komunikashon pa mas informashon.

Karnaval di Bándabou

Mas aleu a informá ku e aktividatnan di karnaval di Bándabou lo tuma lugá na 2024 i ku e tim di

Fundashon Karnaval Bándabou ta den deliberashon i lo konvoka un rueda di prensa spesífiko pa splika

kiko e plannan nobo lo ta pa karnaval di Bándabou.

Marcha di Karnaval Hubenil, Tiner Adulto

FDKK ta sigi enfatisá ku un punto di suma importansha lo ta e maneho di e diferente marcha. Nan ta sigi

ku e enfoke pa struktura henter e proseso di maneho di marcha pa asina yega na un marcha disiplina i

ku ménos opstákulo posibel. Un marcha ku ta sali na tempu i ku ménos “buraku” posibel. Un marcha

kaminda ku e partisipante no ta sinti ku ta “kore na ta kore”, en bes di djump. Esaki ta un proseso ku a

inisiá huntu diferente departamentu manera KPC, Brantwer, Ambulans, chaufferu nan di trekker,

kolaborado, huntu ku AGKK. Tur esaki ta konta pa marcha di Kabai, Hubenil, Tiner i Adulto. Pa ku 2024 e

ruta di karnaval ta meskos pero si mester tene na kuenta ku pa 2025 e ruta por kambia. Mas lihé ku ta

posibel lo amplia riba esaki, segun Herman Harms a sigui informá. Wak kalendario di marcha pa e

diferente fechanan.

Klousura Karnaval 2024: 17 di Febrüari 2024

E evento di klousura di karnaval pa 2024 lo ta unu sigur di nivel. Despues ku esun di 2023 a tuma luga

den Hopi Popo Rojer FDKK a hanja remarke seka grupo nan di karnaval ku mester buta mas atenshon i

dedikashon na e evento aki. Pa ku esaki nos ta preparando un evento di klousura kaminda nos tur por ta

orguyoso di dje.

E kùp di “Nos Karnaval” 2024:

Na 2023 a introdusi e kampanja pa tene Kòrsou limpi durante e temporada di karnaval. E kùp di karnaval

sigur tabata un eksito total. E aña aki nos ta sigi ku e kampaña aki i ta spera di por konta ku Kòrsou

kompleto pa husa menos plèstik den e temporada aki. Husa bo kùp di karnaval 2024. Un beker di

aluminium duradero huntu ku su “sleeve” i tambe tapa riba dje. Ku e kambio nan aki no tin niun motibu

pa abo tambe sintibo un karnavalista responsabel i ku kurason pa bo Pais. Hasi bo donashon di Naf.

15,00 i risibi bo kup di karnaval 2024. E kùp nan lo ta riba merkado for di 20 di yanüari 2024. Kla pa

marchanan di karnaval. Sigi nos medionan di komunikasnon pa mas informashon.

Por ultimo FDKK ta informa ku karnaval di korsou tin hopi gastunan envolví i aunke ku organisashon di

karnaval ta haña supsidio di gobièrnu di Kòrsou esaki no ta sufisiente pa karga tur gastu. Pa e motibu aki

FDKK ta súplika komunidat speshalmente e fanátiko di karnaval pa aportá ku diferente aktividat di

fundraising pa asina FDKK i tambe gruponan di karnaval por presentá den e marchanan. Den mes rosea

Sr. Harms a súplika na komersio pa nan tambe aportá. Aunke ku e situashon finansiero i ekonómiko ta

difísil Kòrsou tin benefisio na e evento di Karnaval. Nos ekonomia ta fortalesé durante e period aki i nos

mester karga e gastunan pa ku esaki huntu.

Ta un honor ku nos tin e oportunidat un biaha mas di organisá un magno evento manera nos karnaval di

Kòrsou. FDKK ta determiná i ta kla pa Nos Karnaval 2024.

Felis Karnaval

