Personanan ku un desabilidat tambe meresé e oportunidat pa demostrá nan abilidat.

WILLEMSTAD, Ora nos tende desabilidat nos tin e tendensia di enfoká riba loke un persona no por kaminda e hende por tin diferente otro abilidat ku ta un balor agregá pa nos komunidat. Pesei e Feria di Abilidat di djadumingo awor na ‘Entrepreneur Zone’ den Sambil di 2’or di mèrdia pa 9’or di anochi lo bira e sitio historiko pa bo eksperensiá i konektá ku tur e diferente personanan ku un desabilidat ku lo bai mustra nan abilidat.

Djadomingu awor ta dia Internashonal pa Personanan ku un Desabilidat. Na Kòrsou nos lo dediká atenshon na esaki selebrando abilidatnan di personanan ku un desabilidat. Lo bai tin bendementu di kos dushi, stulnan traha di palet, dekorashonnan di pasku, masashi i hopi mas. Tur esakinan ta kosnan ku personanan ku un desabilidat ta traha nan mes. Banda di personanan individual ku ta bin mustra nan abilidat tin 12 mesa di informashon di fundashonnan. E fundashonnan aki ta varia den diferente grupo di enfoke pa asina mas tantu desabilidat keda representá riba e dia ei. Ta bai tin Autism Aid Foundation, Downsyndroom Awareness Curaçao, Fundashon Pro Bista, Asosashon di mayor Totolika, De SGR-Groep, Fundashon Kontakto, Fundashon Alton Paas, Funditut, Stichting MS, Special Olympics Curaçao, Soeur Hedwigschool i Fundashon Hèndikèp Ouditivo. Ku e diferente fundashonnan aki bo por haña un variashon di informashon tambe tokante diferente desabilidat i alaves konsientisá bo mes tokante e grupo aki di nos komunidat paso nos no por mira futuro pa sa ken mas lo ta parti di e komunidat aki. Maske ku tin varios hende no ke identifiká nan mes komo un persona ku desabilidat dor ku e persepshon ku nos tin tokante di e palabra ku ainda ta hopi negativo. Pesei e feria di abilidat ta asina spesial paso e dia aki Kòrsou ta bai enfatisá riba nos abilidatnan.

Komo parti di e selebrashon mester tin un show ku musika i entrenimiento. Pesei 2’or lo kuminsá ku e apertura kaminda lo tin algun speech di nos Minister di Asuntunan Sosial, Bienestar i di Labor i tambe di un persona ku un desabilidat. Parti di e apertura lo tin tambe lansamentu di un videoclip nobo di Aemy Nia Feliz pa e kantika di dje titulá Selebrá Abilidat. Despues lo tin e show di moda di Akisha i su grupo i tambe lo sigui ku entrenimiemto di dj Jörgel, Kor Sta Maria ku algun kansion di fin di aña di kual un solista lo ta un hoben den ròlstùl. Lo tin tambe dj nan Fraishel Kleinmoedig, Nelson Reina i presentashon di e prestigioso Blindmen Band.

Pues un dia yena ku inspirashon ku lo trese hende huntu pa un eksperensia uniko. E invitashon ta bai na hinter Kòrsou inkluso prensa pa bin eksperensiá, konektá i kombibí ku e evento historiko aki ku lo ta komienso di otro impakto grandi pa pais Kòrsou.

Personen met een beperking hebben ook recht op de kans om hun vaardigheden te laten zien.

WILLEMSTAD, Wanneer we het hebben over mensen met een beperking, hebben we de neiging om ons te richten op wat een persoon niet kan, terwijl mensen juist andere vaardigheden kunnen hebben die een toegevoegde waarde kan zijn voor onze gemeenschap. Daarom zal de Ability Markt ‘Selebrá Abilidat’ aanstaande zondag, gehouden in de ‘Entrepreneur Zone’ in het Sambil van 14.00 uur tot 21.00 uur, de historische plek zijn waar je de ervaring kunt opdoen en in contact kunt komen met alle verschillende mensen met een beperking die hun vaardigheden zullen tonen.

Zondag is de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Op Curaçao zullen we hier aandacht aan besteden door de vaardigheden van mensen met een beperking te vieren. Er zullen diverse artikelen worden verkocht, o.a. stoelen gemaakt van pallets, kerstdecoraties, sleutelhangers, en je kunt massages krijgen en nog veel meer. Dit zijn allemaal producten en diensten die mensen met een beperking zelf creëren. Naast individuen die hun vaardigheden laten zien, zullen er 12 tafels zijn met informatie van verschillende stichtingen. Deze stichtingen hebben verschillende aandachtsgebieden, zodat een breed scala aan beperkingen vertegenwoordigd wordt op deze dag. Enkele van deze stichtingen zijn Autism Aid Foundation, Downsyndroom Awareness Curaçao, Fundashon Pro Bista, Asosashon di mayor Totolika, De SGR-Groep, Fundashon Kontakto, Fundashon Alton Paas, Funditut, Stichting MS, Special Olympics Curaçao, Soeur Hedwigschool en Stichting Ouditieve Gehandicapten. Via deze diverse stichtingen kun je informatie krijgen over verschillende soorten beperkingen en tegelijkertijd meer bewustwording creëren binnen onze gemeenschap, aangezien we niet kunnen voorspellen wie er in de toekomst deel zal uitmaken van deze gemeenschap. Hoewel sommige mensen zichzelf niet willen identificeren als iemand met een beperking vanwege de nog steeds negatieve perceptie rondom dit woord, is deze Ability Markt zo bijzonder omdat het de nadruk legt op onze vaardigheden hier op Curaçao.

Als onderdeel van de viering moet er een show zijn met muziek en entertainment. Daarom begint om 2 uur de opening, met enkele toespraken gehouden door onze Minister van Sociale Zaken, Welzijn en Arbeid, en ook door iemand met een beperking. Als onderdeel van de opening is er ook de lancering van een nieuwe videoclip van Aemy Nia Feliz voor haar lied getiteld “Selebrá Abilidat”. Vervolgens zal er een modeshow zijn van Akisha en haar speciale vrienden, gevolgd door het optreden van DJ Jörgel, Kor Sta Maria met enkele eindejaarsliederen waarbij een jongere in een rolstoel als solist zal optreden. Ook zullen DJ’s Fraishel Kleinmoedig en Nelson Reina aanwezig zijn, samen met een presentatie van de prestigieuze Blindmen Band.

Dit wordt een dag vol inspiratie die mensen samenbrengt voor een unieke ervaring. De uitnodiging geldt voor heel Curaçao, inclusief de pers, om langs te komen en te ervaren, te verbinden en deel te nemen aan dit historische evenement, dat het begin zal zijn van een andere grote impact voor het land Curaçao.

