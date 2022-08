Sentensia den kaso Themis

Awe Korte di Promé Instansia di Kòrsou a sentensiá kuater sospechoso pa motibu di nan

partisipashon den e organisashon kriminal No Limit Soldiers (NLS).

For di 2015 e kuater personanan aki tabata forma parti di e organisashon, ku tabata atendé ku

trafikashon di droga, krimen di violensia, entre kua (intento di) asesinato i labamentu di

plaka.

E prueba kontra e sospechonan ta konsistí pa gran parti di e asina yamá kombersashonnan

PGP (Pretty Good Privacy), ku den investigashonnan na Hulanda a keda konfiská serka e

provedornan ku ta duna e servisio PGP den eksterior. Korte a disidí ku e konfiskashon di e

kombersashonnan PGP aki tabata legítimo i ta usa esaki komo prueba kontra e

sospechosonan.

Korte a sentensiá R.L. di 42 aña di edat na un kastigu di prizòn di dieskuater aña pa su

partisipashon den e organisashon, pa provoká un asesinato na e parti Franses di Sint Maarten

i pa transportá dos lote di en total 200 kilo di kokaina for di Karibe pa Fransia. L. a keda

absolbé di e akusashon di provokashon di e likidashon di un otro pèrsona, pasobra su akshon

no por a ser relashoná ku e atentado aki. Pa e motibu aki, Korte ta yega na un kastigu di prizòn

mas abou ku e bintidos aña ku fiskal di Ministerio Públiko a pidi. E suma di plaka ku a haña

serka L., tambe lo keda konfiská.

C.L. di 50 aña di edat a keda kondená na un kastigu di prizòn di ocho aña pa su ròl komo e

pèrsona ku tabata enkargá ku asuntunan finansiero di e organisashon. E tabata manehá e

entradanan prosedente di e trafikashon di droga i ku esaki e tabata kumpra entre otro

propiedatnan na Kòrsou. Tambe e tabata enbolbí den trafikashon di droga. Den transkurso di

añanan hopi miyones di florin a pasa den su man. Su bibienda, un outo, joyas i plaka ta keda

konfiská. Fiskal a anunsiá tambe ku lo bin un demanda di ekspropiashon. E demanda aki lo

keda tratá despues.

S.P. di 37 aña di edat a keda kondená na un kastigu di prizòn di seis aña pa su partisipashon

den e organisashon. P. a provoká ekstorshon di un komersiante. Tambe e tabata enbolbí den

trafikashon di droga. Banda di esaki, e tabata inbolukrá den pagamentu di e tiradonan ku a

asesiná un pèrsona na parti Hulandes di Sint Maarten, sospechá dor di e organisashon di ta

enbolbí den e asesinato di pareha di un di su lidernan. Pa loke ta trata e akusashon di provoká

un asesinato P. a keda absolbé, paso no por a prueba ku e tabata sa di antemano ku e asesinato

aki lo a bai tuma lugá. Pa e motibu aki, Korte ta yega na un kastigu di prizòn mas abou ku e

dieskuater aña ku fiskal di Ministerio Públiko a pidi.

A.E. di 35 aña di edat a keda sentensiá na un kastigu di prizòn di bintiun luna pa su

partisipashon den e organisashon i labamentu di plaka. E. tabata kore parti sèn pa

miembronan di e organisashon ku tabata será, famia i amigunan pa asina nan por kubri nan

gastunan. E suma di plaka ku a haña serka E., tambe lo keda konfiská. Durante di e proseso

E. su detenshon preventivo a keda suspendé. Teniendo kuenta ku e kastigu imponé, E. lo no

mester bai bèk prizòn. E otro tres sospechosonan tambe lo keda detené en espera di un posibel

apelashon.

Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens

deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel,

geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten.

Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty

Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van

PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de

inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de

verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor

zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van

St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het

Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van

een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de

uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar

die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd

verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de

organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer

onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der

jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden

verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot

ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf

van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij

drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde

moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de

organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar

leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan

worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf

is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en

witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van

gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem

aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het

proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de

gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel

hoger beroep.