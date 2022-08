Op maandag 22 augustus heeft in het paleis van de Gouverneur van Curaçao, een Gouverneursoverleg plaatsgevonden. Tijdens dit periodiek overleg van de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt gesproken over de ontwikkelingen in de verschillende landen en over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.

In de overleggen worden de Gouverneurs bijgestaan door de directeuren van de Kabinetten van de Gouverneurs.