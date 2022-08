Yu di Kòrsou Dr. Heyden (38) promové pa Profesor 

Willemstad – Mariano ‘Pitòsh’ Heyden a keda promové resientemente komo Profesor na Universidat di Monash na Melbourne, Oustralia. Profesor Dr. Heyden tabata Profesor Asosiá na Departamentu di Maneho i Fakultat Empresarial i di Ekonomia na Universidat di Monash durante di último 6 aña despues di a kuminsá su karera na Universidat di Newcastle na Oustralia.

A rekonos’é ku e promoshon aki pa su kontribushon na Universidat di Monash den áreanan di aktividatnan akadémiko: investigashon, edukashon i enbolbimentu.

E ta tambe for di 1 di yanüari 2022, direktor HDR, e delegado ku outoridat pa mayoria asuntu i pa guia di kandidatonan ku ambishon pa nan Ph.D. E ta konosí bou di koleganan internashonal pa vários investigashon, publikashon i presentashon.

Profesor Dr. Heyden a nase na Kòrsou i a bai Cayena Kleuterschool, Berg Carmel College, Radulphus College i Universidat di Kòrsou. El a haña su Master den Filosofia na Erasmus Research Institute for Management na Rotterdam, Ulanda, kaminda el a haña tambe su título di Doktor.

Ora ku a puntr’é kon el a yega asina leu, el a kontestá ku ora a mand’é lesa un buki, el a les’é e buki dos biaha. E no ta mira su resultado komo produkto di un lucha pero komo resultado di no pèrdè bo meta for di bista i pa lesa mas tantu posibel pa sa mas tantu posibel.

Su mayornan Mariano i Reyna Heyden-Joe i famia ta selebrando su logro ku gratitut i ta yama danki na kada persona ku di un forma òf otro a kontribuí na su desaroyo personal i profeshonal.

Curaçao-born Dr. Heyden (38) promoted to Professor

Willemstad – Mariano ‘Pitòsh’ Heyden has been recently promoted to tenured Professor at the University of Monash in Melbourne, Australia. Professor Dr. Heyden was an Associate Professor at the Department of Management Faculty of Business & Economics at the University of Monash for the last 6 years, after starting his career at the University of Newcastle in Australia.

He is recognized for this promotion for his contribution to the University of Monash in the areas of academic activity: research, education, and engagement. He is also, since January 1, 2022, the HDR director: the delegated authority (DA) for most Ph.D. affairs and candidates. And he is known among his peers for various publications and presentations.

Professor Dr. Heyden was born in Curaçao, where he went to Cayena Kleuterschool, Berg Carmel College, Radulphus College and the University of Curaçao. He got his Master’s in Philosophy degree at the Erasmus Research Institute for Management in Rotterdam, The Netherlands, where he also got his Ph.D.

Asked how he made it to this level he said that when he was told to read a book he read it twice. Also, he does not see his results as being the product of struggles but mostly the result of staying focused and trying to read as much as possible to get to know as much as possible.

His parents Mariano and Reyna Heyden-Joe and family are gratefully celebrating this achievement with him and thank every person who contributed in any way to his personal and professional development.

Op Curaçao geboren Dr. Heyden (38) gepromoveerd tot professor

WILLEMSTAD – Mariano ‘Pitòsh’ Heyden is onlangs gepromoveerd tot professor aan de Universiteit van Monash in Melbourne, Australië. Professor Dr. Heyden was universitair hoofddocent van het Department of Management Faculty of Business & Economics aan de Universiteit van Monash gedurende de afgelopen 6 jaren, na zijn carrière aan de Universiteit van Newcastle in Australië.

Hij wordt erkend door deze promotie voor zijn bijdrage aan de Universiteit van Monash op het gebied van academische activiteiten: onderzoek, onderwijs en betrokkenheid. Hij is ook, sinds 1 januari 2022, de HDR -directeur, de gedelegeerde autoriteit (DA) voor de meeste Ph.D. zaken en begeleiding van de kandidaten. Hij staat bekend bij zijn collega’s en in de universitaire wereld om verschillende onderzoeken, publicaties en presentaties.

Professor Dr. Heyden werd geboren in Curaçao, waar hij de Cayena Kleuterschool, het Berg Carmel College, het Radulphus College en de Universiteit van Curaçao heeft bezocht. Hij behaalde zijn Master in de Filosofie aan het Erasmus Research Institute for Management in Rotterdam, Nederland, waar hij ook zijn Ph.D. heeft behaald.

Gevraagd hoe hij dit niveau heeft kunnen bereiken, zegt hij dat als hem werd verteld om een ​​boek te lezen, dat hij het boek twee keer las. Ook ziet hij zijn resultaten niet als het product van worstelingen, maar het resultaat van gefocust blijven en proberen zoveel mogelijk te lezen om kennis te vergaren.

Zijn ouders Mariano en Reyna Heyden-Joe en familie vieren samen met hem deze prestatie en bedanken alle personen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van Prof. Dr. Heyden.