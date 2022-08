Komo parti di esfuersonan pa hasi bon uso di rekursonan na un forma duradero

AQUALECTRA TA KUMINSÁ PRODUSÍ I DISTRIBUÍ ‘SECOND GRADE WATER’

PA E ÁREA DI BAPOR KIBRA I PLAYA PÚBLIKO NA MARI PAMPOEN

Willemstad, 25 di Ougùstùs 2022 – Aqualectra i Aqualectra Multi-Utility (AMU) huntu a disidí pa krea un dimenshon nobo den produkshon i distribushon di awa na Kòrsou. AMU a tuma e operashon di un planta pa produsí ‘Second Grade Water’ i Van der Valk Kontiki Beach Resort Curaçao a akordá pa kumpra e awa aki serka AMU. Ku esaki AMU i Van der Valk Kontiki Beach Resort Curaçao ta dal paso importante den nan esfuerso pa kontribuí na un forma signifikativo pa Kòrsou hasi bon uso di su rekursonan limitá na un forma duradero riba un manera ku ta benefisiá tur dos partido. Kòrsou te ainda ta konosí pa su awa puru, kristalino i di kalidat haltu ku kada un por bebe direktamente for di kranchi. Sinembargo aktualmente e mesun awa aki ta keda usá pa propósitonan kaminda no nesesariamente mester di awa di e mesun kalidat, kual ta usonan sekundario di awa manera pa awa di pisina, pa flush toilèt, laba outo òf pa mantené hardín di entre otro kasnan, edifisionan komersial òf hotèl. Ku mira riba e nesesidat di awa pa uso sekundario, AMU lo bai produsí i distribuí ‘Second Grade Water’ pa klientenan komersial i pa uso na área públiko den e área di Bapor Kibra i e playa públiko na Mari Pampoen.

AMU tin entre otro komo meta pa distribuí ‘Second Grade Water’ pa klientenan den e área di Bapor Kibra, inkluso e playa públiko di Mari Pampoen (‘Pier’) i e boulevard públiko ku aktualemente ta den konstrukshon bou di enkargo di Gobièrnu di Kòrsou, pa yuda redusí e gastunan di utilidat pa e fasilidatnan den e área aki.

Aqualectra pa esaki lo konstruí un ret di distribushon apart for di su ret regular di awa di bebe, pa asina por distribuí e ‘Second Grade Water’ den e área di Bapor Kibra i playa públiko na Mari Pampoen, miéntras e kalidat di nos awa di bebe distribuí dor di Aqualectra por keda garantisá. E promé fase di e proyekto kaminda lo kuminsá distribuí awa ku ta ‘Second Grade Water’, lo keda finalisá den kabamentu di 2022 pa kuminsamentu di 2023.

Awa pa bebe ta un di e nesesidatnan fundamental pa sobrebibensia di e ser humano. Pa sigur 93 aña Aqualectra ta produsí awa puru pa komunidat, pa medio di destilashon di awa di laman últimamente via e sistema di ‘Reverse Osmosis’. E awa ku Aqualectra ta distribuí na su stakeholdernan i na komunidat rònt Kòrsou ta renombrá i rekonosé rònt mundu pa su kalidat haltu. Lamentabel ta ku e awa di kalidat haltu aki ta e mesun awa ku ta usa pa propósitonan kaminda por usa awa di kalidat sekundario. Hotèl por ehèmpel ta usa kasi 85% di nan awa pa uso sekundario manera pa nan pisina, pa mantenshon di edifisio i hardin, pa flùsh toilèt, laba outo i otro usonan kaminda awa puru i di kalidat haltu no ta nesesario. Pa esakinan por hasi uso di ‘Second Grade Water’. Pa e motibu aki AMU lo partisipá, kolaborá, manehá i supervisá proyektonan i inisiativanan pa klientenan komersial, turístiko i públiko.

E produkshon di ‘Second Grade Water’ ta rekerí menos energia pa produkshon, menos kímiko i menos hende pa realisá e labor, kual tur huntu ta resultá den gastunan di produkshon hopi mas abou. Den esensia, mas barata i hopi mas duradero pa esnan ku ta usa e awa aki pa propósitonan sekundario.

Aqualectra i AMU trahando riba desaroyo duradero

Aqualectra i AMU ambos ta kompania subsidiario di Integrated Utility Holding. Aqualectra ta responsabel pa produkshon i distribushon di awa i koriente i servisionan relatá na esaki. AMU di su banda tin komo enfoke prinsipal pa ofresé servisionan di balor agregá (‘Value Added Services’) pa negoshinan (‘Business to Business’). Ehèmpelnan di proyektonan di AMU ta sistema Solar Photovoltaic (PV) pa diferente kompania, kontròl di prosesonan riba e área di energia i awa, infrastrukturanan di Fiber Optic i hopi mas.

E sektor di utilidat ta un sektor ku tin un gran impákto riba e komunidat lokal i debí na desaroyonan den merkado e ta un área kaminda desaroyonan bèrdè i duradero ta oumentando. Aqualectra i AMU, pa medio di entre otro e proyekto aki, ta traha riba desaroyonan duradero ku tin un impakto positivo riba e eksperensha di e klientenan i komunidat en general.

Inspanningen om te komen tot een duurzamer gebruik van watervoorzieningen

AQUALECTRA START MET PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ‘SECOND GRADE WATER’

BIJ BAPOR KIBRA EN HET PUBLIEKE STRAND BIJ MARI PAMPOEN

Willemstad, 25 Augustus 2022 – Aqualectra en Aqualectra Multi-Utility (AMU) hebben besloten samen een nieuw dimensie toe te voegen aan de bestaande mogelijkheden op het gebied van waterproductie en distributie op Curaçao. AMU heeft de verantwoording voor de operationele activiteiten omtrent het ‘Second Grade Water’-installatie op zich genomen en intussen heeft het Van der Valk Kontiki Beach Resort Curaçao een akkoord gesloten met AMU om dit water van AMU af te nemen. Hiermee wordt door AMU en Van der Valk Kontiki Beach Resort Curaçao een belangrijke stap genomen in lijn met de inspanningen van beide partijen om op wezenlijke wijze een bijdrage te leveren aan duurzamer gebruik van de beperkte watervoorzieningen op Curaçao, op een voor beide partijen gunstige manier. Curaçao staat alom bekend om haar hoge kwaliteit water waar je rechtstreeks uit de kraan van kunt genieten. Echter, momenteel wordt datzelfde water ook gebruikt voor doeleinden waar men niet persé hoge kwaliteit water voor nodig heeft, namelijk water voor secundair gebruik zoals voor zwembadwater, spoelwater voor het toilet, water om auto’s mee te wassen en voor onderhoud van groenvoorzieningen van woningen, commerciële gebouwen of hotels. Met oog op de vraag naar water voor secundair gebruik gaat AMU ‘Second Grade Water’ produceren en distribueren aan commerciële klanten en aan openbare ruimtes in de omgeving van Bapor Kibra en het publieke strand bij Mari Pampoen.

AMU heeft als streven om onder meer ‘Second Grade Water’ te distribueren aan klanten in de omgeving van Bapor Kibra, inclusief het publieke strand bij Mari Pampoen (‘Pier’) en het publieke boulevard die momenteel in aanbouw is in opdracht van de Curaçaose regering, om uiteindelijk de utiliteitskosten van de verschillende faciliteiten in deze omgeving te helpen verlagen.

Om dit te kunnen realiseren bouwt Aqualectra, compleet afgescheiden van het huidig netwerk bestemd voor regulier drinkwater, een netwerk bestemd voor de distributie van ‘Second Grade Water’ in de omgeving van Bapor Kibra en het publieke strand van Mari Pampoen. Zo blijft de kwaliteit van het door Aqualectra gedistribueerde drinkwater altijd gewaarborgd. De eerste fase van dit project waarbij ‘Second Grade Water’ zal worden gedistribueerd, wordt omstreeks eind-2022 begin-2023 afgerond.

Drinkwater is één van de meest fundamentele benodigdheden van de mens. Aqualectra levert al zeker 93 jaar schoon betrouwbaar water geproduceerd aan de hand van destillatie van zeewater, recentelijk voornamelijk via het ‘Reverse Osmosis’ systeem. Het water dat Aqualectra over heel Curaçao aan klanten en stakeholders levert staat wereldwijd bekend om haar hoge kwaliteit. Helaas wordt ditzelfde hoge kwaliteit water ook gebruikt voor secundaire doeleinden waarvoor ook water gebruikt kan worden van minder hoge kwaliteit. Het watergebruik van hotels is hier een goed voorbeeld van. Zeker 85% van het water dat door hotels gebruikt wordt, is voor secundair gebruik zoals water voor zwembaden, onderhoud van de gebouwen, groenvoorzieningen, spoelwater voor het toilet, het wassen van auto’s en voor ander gebruik waarbij puur hoge kwaliteit water niet nodig is. Hiervoor is ‘Second Grade Water’ meer dan geschikt. AMU gaat daarom samenwerkingen aan met klanten op commercieel, toeristisch en publiek gebied om ‘Second Grade Water’ projecten en inisiatieven te coördineren en managen. De productie van ‘Second Grade Water’ vereist minder bedrijvigheid, minder chemicaliën en minder mankracht, waardoor alles bijeen resulteert in minder productiekosten. In essentie is het daarom goedkoper en duurzamer voor degenen die dit water zullen gebruiken voor secundaire doeleinden.

Aqualectra en AMU werken samen aan duurzame ontwikkelingen

Aqualectra en AMU zijn beide dochterondernemingen van Integrated Utility Holding. Aqualectra is verantwoordelijk voor de productie en distributie van water en elektriciteit en het leveren van de hieraan verbonden diensten. AMU op haar beurt richt zich op het leveren van diensten die van toegevoegde waarde (Value Added Services) zijn voor bedrijven (Business to Business). Voorbeelden van AMU projecten zijn onder meer fotovoltaïsche (‘PV’) systemen voor diverse bedrijven, energie- en wateraudits, glasvezel-infrastructuren en nog veel meer.

De nutssector heeft een grote impact op de lokale bevolking. Door marktontwikkelingen is er ook een enorme groei ontstaan aan groene- en duurzame ontwikkelingen. Aqualectra en AMU werken steevast en mede ook middels dit project, aan duurzame ontwikkelingen die een positieve impact hebben op de ervaring van haar klanten en het welzijn van ons gemeenschap.