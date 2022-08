Prome Minister Evelyn Wever-Croes: ARUBA NO A HAYA AANWIJZING

Manera conoci, diabierna 26 di augustus, den conseho di Minister di Reino, e conseho di CAft pa duna Aruba un aanwijzing tawata riba agenda. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce:

“Pa loke ta trata e aanwijzing: Aruba ta trahando riba e zienswijze den cual lo reacciona detayadamente riba e advies di CAft. RMR a indica di lo warda riba e zienswijze prome cu tuma decision. Secretario di Estado van Huffelen den su declaracion a bisa cu e ta spera cu no mester di aanwijzing.

Manera ya nos a informa RMR, no tin base pa pone un aanwijzing. E no ta necesario pasobra ya Aruba ta bahando e deficit. Y e no ta prudente pasobra simplemente bo no por pone mas presion riba comunidad cu mas medida of kita hende for di trabou.

A keda palabra cu Aruba ta traha riba su zienswijze.

Nos ta sigur di nos caso, y nos tin tur confiansa cu e aanwijzing no ta na su luga. Aruba lo sigui traha pa reduci e deficit y pone finansas publico na orden”.