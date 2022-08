Wardacosta ta intercepta boto ku indocumentado den bon coperacion cu KPA – Persbericht: De Kustwacht onderschept boot met ongedocumenteerden in gezamenlijke actie met KPA

Wardacosta ta intercepta boto ku indocumentado den bon coperacion cu KPA

Awe den oranan di madruga Wardacosta den bon coperacion cu Cuerpo Policial di Aruba (KPA)

a intercepta un boto den awanan territorial di Aruba ku indocumentadonan na bordo ku a purba

di drenta illegalmente. A encontra un total di 22 persona riba e boto di cual, 2 hende muher y 20

hende homber. Ningun persona abordo tabatin permiso pa estadia legal na Aruba. Abordo a

encontra tambe un cantidad di animal exotico, entre otro 2 makako y 26 parha. Tur e

personanan a wordo traspasa pa Guarda nos Costa y e animalnan a wordo entrega na

veterinaire dienst. E caso ta sigui bow di investigacion.

Wardacosta lo keda monitor cu su sistemanan y partnernan riba lama pa por intercepta botonan

cu ke yega tera na un forma ilegal. Wardacosta ta pidi habitantenan pa na momento cu mira

algu sospechoso of peligroso riba lama of na costa, pa yama Wardacosta riba e number 913

gratis of whatsapp riba 005999 – 5100913. E number aki ta alcansabel di dia y anochi. Cu

cooperaccion di habitantenan alerto nos por mantene e fronteranan y lama safe.

De Kustwacht onderschept boot met ongedocumenteerden in gezamenlijke

actie met KPA

Vannacht detecteerde de Kustwacht, in goede samenwerking met het Korps Politie Aruba

(KPA), een boot met 22 ongedocumenteerden aan boord. De boot is na detectie in de

territoriale wateren van Aruba onderschept. Aan boord bevonden zich 22 personen waarvan 20

mannen en 2 vrouwen. De kustwachters vonden ook een aantal exotische dieren aan boord van

het vaartuig. Alle personen zijn aan de Guarda nos Costa overgedragen voor verder onderzoek

in deze zaak. De exotische dieren, 2 apen en 26 parkieten zijn aan de veterinaire dienst op

Aruba overgedragen.

De Kustwacht doet een oproep aan alle burgers die op zee en langs de kustlijnen verdachte

situaties waarnemen om het noodnummer 913 gratis te bellen of een whatsapp via 005999 –

510 0913 te sturen. Met uw medewerking houden we de zee en de kustlijnen van het eiland

veilig.