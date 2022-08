Resultado di kampionato MCB CSB

Julise Koffy ta lansa un no hit no run riba Treasure pa pichingolo gana ku skore

di 10 pa 0

Pichingolo : 10 kareda 8 hit 0 eror

Picher ganadó : Julise Koffy

Mihó bate : Thaima Maximiliana di 3-3 i Kimberley Agard 2-2

Treasure : 0 kareda 0 hit 0 eror

Picher pèrdèdó : Dianara Pieternella

Fenix ta derota Sta Rosa Angels ku skore di 7 pa 6

Fenix 7 kareda 8 hit 5 eror

Picher ganadó : Yetsely Helmijr

Mihó bate : Loendra Valentijn 3-2

Sta Rosa : 6 kareda 7 hit 5 eror

Picher pèrdèdó : Diane Rosa

Mihó bate : Judiluz Salcedo 2-2

Den klase A

Sue Mouricia a konektá hit di oro pa Rising Trotters laga Pichingolo klase A

den tereno ku skore di 7 pa 6

Rising Trotters : 7 kareda 4 hit 5 eror

Picher ganadó : Jaqueline Sophia

Mihó bate : Sue Mouricia 4-2

Pichingolo : 6 kareda 6 hit 8 eror

Picher pèrdèdó : Taynise Prince Jacobus

Mihó bate : Arjenette Wernet Bernardus 4-2

Souax ta derota Soto 12 pa 0

Souax 12 kareda 11 hit 0 eror

Picher ganador : J”dah Girigorie

Mihó bate : Ashanty Alexandre 3-3

Sòfbòl Soto : 0 kareda 3 hit 3 eror

Picher pèrdèdó : Celeste Francisca

Mihó bate : Franzjiree Kwidama 3-3

Sta Rosa Angels klase A a kue un bentaha di 7 kareda for di e 1 inning pa

finalmente gana ku skore di 7 pa 6

Sta Rosa : 7 kareda 5 hit 2 eror

Picher ganadó : Miriell Torregrosa

Mihó bate : Gea Ona Paulina 3-2

Liberty : 6 kareda 8 hit 2 eror

Picher pèrdèdó : Martha Mercelina

Mihó bate : Shurvienska Wawoe 3-2

E Standing :

AA

GANA PERDI

Souax 5 0

The Fighting Team 4 1

Fenix 3 3

Pichingolo 3 3

Sta Rosa Angels 2 4

Treasure 0 6

KLASE A

GANA PERDI

Souax 4 0

Rising Trotters 3 1

Softbol Soto 3 1

Pichingolo 2 2

Sta Rosa Angels 1 4

Liberty 0 5

E siguiente wega di kampionato MCB CSB lo ta djabièrnè 19:30 hr na Sam

Bunting Ballpark.

Djaweps 1 sèptèmber 2022 Sam Bunting Ballpark

19:30 hr Souax Gill’s Sport v/s Treasure Fem AA

21:30 hr Pichingolo Nissan v/s Finex Softex Fem AA

Edward Martis