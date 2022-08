Massy Insurance United awor lo operá bou di ‘marka’ CG United

Kompania di seguro Massy United awor bou di e ‘marka’ CG United

WILLEMSTAD – Djaluna 29 di Sèptèmber, gerensia di Massy United Insurance na Kòrsou a hasi anunsio ofisial ku e kompania di seguro awor ta operá bou di e ‘marka’ CG United. For di 4 di Mei último e konsorsio Coralisle Group Ltd. (CG) a kompletá atkisishon di Massy Insurance Ltd. ku lo sigui operá bou di e ‘marka’ CG United..

Coralisle Group ltd. (CG), ku base na Bermuda, tin operashon na 20 isla i pais den Karibe. CG tin un AM Best A rating (kualifikashon ekselente) i ta ofresé produktonan di kalidat haltu di seguro pa último 60 aña. Massy United (awor CG United) ta un kompania aseguradó fuertemente establesé pa mas di 4 dékada i ta kompartí e mesun práktikanan di negoshi di CG, kual ta di pone e hende semper promé.

Adishonal na e similaridat entre e dos organisashonnan riba base kultural i organisatorio, ta partikularmente notabel, ku banda di ta brinda servisio na nivel haltu na klientenan, ta enfoká riba desaroyo kontinuo di produktonan di seguro di kalidat.

Ku e fushon e presensia di ámbos organisashon, awor operando bou di un ‘marka’ CG United, lo ekspandé i lo ta ainda mas sólido. Segun bosero di CG United na Kòrsou; “Pa e operashon na nos isla e fushon ta nifiká ku awor nos tin un ret mas amplio i por ofresé mas i mihó produkto di seguro na benefisio di e kliente. Nos ta den mihó posishon pa ta un lider mas fuerte, no solamente den merkado lokal, pero tambe den merkado regional pa ofresé solushonnan di kalidat den ramo di seguro. Nos ta hopi entusiasmá ku e oportunidatnan nobo ku e fushon ta pone na alkanse di CG United i ta hopi satisfecho ku nos por sigui brinda nos klientenan bon servisio i produktonan di kalidat for di un base amplio i finansieramente sólido. Nos tin awor un nòmber nobo, pero nos mishon ta keda meskos. Kual ta e dedikashon na kada kliente i e kompromiso ku nos tin pa sigui brinda produktonan di seguro di kalidat.”