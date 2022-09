Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen maakt verhoorschema week 3 bekend

2 september 2022

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen vervolgt op maandag 5 september de openbare verhoren. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

Bekijk het verhoorschema van de derde verhoorweek (5 – 9 september).

Verhoren live volgen of bijwonen

De openbare verhoren vinden plaats in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct. De openbare verhoren zijn toegankelijk voor publiek. Aanmelden hiervoor kan via dit formulier. De ingang van de Enquêtezaal is aan de Lange Houtstraat 1 in Den Haag.

Data openbare verhoren week 3

De openbare verhoren vinden volgende week plaats op 5, 7, 8 en 9 september.