KONSEHO NA MINISTER SILVANIA PA KOMBERSA KU APC

Poder kubriente di 109.7%. Penshonadonan por haña sikiera un bonus. E lo yuda forsa di kompra.

Apesar di un temporada difisil tras di lomba, APC a logra di mantené un posishon finansiero fuerte i a logra un poder kubriente (“dekkingsgraad”) di 109.7%. Esaki sigur ta un nota positivo. Mirando e situashon di nos pais i pa yuda e forsa di kompra di manera ku gobièrnu tambe ta sigui risibí impuesto for di OB, TPK ta konsehá e minister di finansa pa hiba kombersashon ku APC riba e disponibilidat pa duna penshonadonan un bonus. No ta algu usual, pero den tempu difisil bo mester tin kurashi pa mobilisá komo minister i no keda ku e sistema tradishonal i ranka tur sèn for di esnan ku semper a bini pa paga impuesto. Mester mobilisá i hasi tur loke ta na nos alkanse riba tur área. TPK ta mira esaki tambe komo un área kaminda e minister por hasi esfuerso.