Minister Silvania no ta hinka Pais Kòrsou den mas debe

WILLEMSTAD – Minister Silvania semper a enfatisá ku e nò ke hinka Pais Kòrsou den mas debe. Esaki no ta keda na palabra so. Minister Silvania a sa di tuma akshon, i e promé resultadonan ta papia pa nan mes. For di ultimo kwartal di 2021 nos tabata asina leu ku nos nò mester di fia sen serka Hulanda mas. P’esei ta keda remarkabel ku parlamentario sr. Steven Croes (PAR) ta sinti e nesesidat di pidi minister di Finansa riba Facebook pa bel sra Van Huffelen i fia 563 mion. Minister Silvania no ta kontinua ku e politika di PAR di fia sen na Hulanda i hinka Pais Kòrsou den mas debe ku nos no tin moda di paga bek.