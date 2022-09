Bestuur Gemeenschappelijk Hof van Justitie neemt afscheid van dhr. Franklin Hanze

WILLEMSTAD – Op 1 september 2022 is namens het bestuur van het Gemeenschappelijk

Hof van Justitie afscheid genomen van dhr. Franklin Hanze, tot voor kort lid van de

Beheerraad namens het Land Curaçao. Dhr. Hanze was lid van het Beheerraad vanaf 1

januari 2017 tot 1 januari 2022 en heeft een belangrijke bijdrage geleverd in onder meer

het huisvestingsdossier van het Hof. Zo heeft hij gefaciliteerd in de verhuizing naar Kas

di Korte en bij het opstarten van de discussie met het Land Curaçao over de renovatie

van het Stadhuis. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd bij de afwikkeling van

financiële zaken tussen het Land en het Hof.

Momenteel wordt erg gewacht op een besluit betreffende zijn opvolging, zodat Land

Curaçao weer vertegenwoordigd is in de Beheerraad.

Het bestuur is dhr. Hanze zeer dankbaar voor zijn bijdrage als lid van de Beheerraad en

wenst hem het allerbeste toe voor de toekomst.

Foto: Dhr. Mauritsz de Kort (President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie) biedt een

geschenk aan dhr. Frank Hanze. Het betreft een kleurrijke prent van het Stadhuis in Punda.

Like this: Like Loading...