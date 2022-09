CBCS ta kontinuá ku proyekto ‘Introdukshon di florin karibense’

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Ku aprobashon di e gobièrnunan di Kòrsou i di Sint Maarten,

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) lo sigui ku e proyekto ‘Introdukshon di florin

karibense’. CBCS su meta ta pa introdukshon di florin karibense tuma lugá den 2024.

Aunke e preparativonan pa introdukshon di florin karibense a start for di den 2019, a suspendé

esakinan na 2020 en espera di e evaluashon di IMF tokante e bentaha- i desbentahanan di

introdukshon di un moneda propio kompará ku un posibel dolarisashon di e ekonomianan1

. Pa

kontribuí na e toma di desishon di parti di e Paisnan tokante si mester introdusí un moneda nobo

òf nò, CBCS a formulá un dokumento di desishon i presentá esaki na e Ministernan di Finansa di

tur dos pais. Entretantu, tur dos pais a konfirmá ku nan ta bai di akuerdo ku introdukshon di e

moneda.

Introdukshon di un moneda nobo ta nesesario, mirando ku ta premirá eskases di diferente

denominashon di moneda i plaka di papel di florin Antiano riba korto plaso. Banda di esaki, debí

ku e karakterístikanan di e monedanan i plaka di papel a bira bastante antikuá i, na mes momento,

teknologia a sigui desaroyá, a bira posibel pa produsí falsifikashon di bon kalidat. E riesgo di

eskases, i e echo ku e elementonan di siguridat ta di kalidat defisiente, ta representá un peliger real

pa e konfiansa di públiko den e union monetario su medio di pago legal i, p’esei, tambe den e

siguridat i efisiensia di su sistema di pago en general.

E monedanan di florin karibense lo tin e siguiente denominashonnan: 5 florin, 1 florin, 50 sèn, 25

sèn, 10 sèn, 5 sèn i 1 sèn. Lo emití plaka di papel den e siguiente denominashonnan: 200 florin,

100 florin, 50 florin, 20 florin i 10 florin. Na lugá di e papel di NAf 250 florin, lo bin un papel di 200

florin karibense i na lugá di e papel di NAf 25, lo bin unu di 20 florin karibense. E montantenan akí

ta mas na armonia ku e sistemanan di pago internashonal, por ehèmpel di euro i dòler. Meskos ku

ta e kaso ku NAf, e florin karibense lo ta mará na dòler merikano ku un tasa di kambio fiho di US$

1 = 1,79.

CBCS lo mantené su stakeholdernan regularmente informá tokante progreso di e proyekto. Por

ehèmpel, for di inisio di e proyekto a enbolbí e bankonan i komersiantenan ku ta usa outomat i

1 CBCS a pidi e evaluashon akí debí na preguntanan ku a lanta for di gremio polítiko i den komunidat riba e

pro i kontranan di introdukshon di un moneda propio versus dolarisashon. E preguntanan akí a lanta basa

riba e pandemia di COVID-19 ku a surgi e tempu ei.

pagomátiko. Esei ta importante pa asina e mashin- i sistemanan por ser adaptá na tempu. Lo tene

públiko tambe na altura di tur desaroyo relevante.

Willemstad, 5 di sèptèmber 2022

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN