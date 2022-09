Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Apesar cu oposicion no ta comprende e practica constitucional aki,

TA DEBER DI GOBIERNO PA DUNA CUENTA NA PARLAMENTO

“Nos ta haci lo corecto y lo educa nan na caminda”

Prome Minister Evelyn Wever-Croes dialuna 5 di september, durante su disertaicion den Parlamento pa trata e Nota di Fin di Aña 2022 (Najaarsnota 2022) a enfatisa cu Aruba ta saliendo si e pandemia di Covid 19 den un bon forma. “Nos no a sali ainda si, nos no a yega 100% di recuperacion pero nos ta spera di yeg’­e otro aña. Nos GDP tampoco no ta na nivel pre-pandemico pero nos lo yega esey den curso di otro aña y nos lo tin un balance den presupuesto e aña despues”, Prome Minister a remarca.

Manera conoci, mundo no a ni logra sali di e efecto di e pandemia ainda cu nos a haya nos den e guera di Ukraina, un guera cu a causa un crisis mundial cu salimento di miyones di persona di Ukraina y cu a causa un aumento di costo di bida pa henter mundo. Henter mundo ta atendiendo cu cifranan di inflacion mas halto cu den 40 pa 50 aña.

“Den lus di esaki, nos di Gobierno tabata tin retonan cu ora bo ta kere bo ta recuperando y bo ta haya un situacion manera un guera asina, bo ta ripara cu e ta frena desaroyo y ahustenan mester wordo haci den presupuesto y den finansas. P’esey awe mi ta contento di presenta e Nota di Fin di Aña 2022 (Najaarsnota 2022) y pa duna cuenta na Parlamento di con nos a maneha finansas publico di pais Aruba den e prome 6 lunanan y kico lo pasa pa e resto di lunanan di aña”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a indica cu esaki ta un custumber cu a cuminsa cu ne desde Gabinete Wever-Croes I cu tabata un iniciativa di Parlamento. “Contrario na gobiernonan anterior, e Gobierno aki a hiba un maneho financiero / presupuesto hopi prudente den cual ta purba di ta hopi conservativo na momento di traha e presupuesto pero durante di curso di aña ta ahusta a base di con e desaroyo di e pais ta. Por remarca, cu den e gobernacion aki, tur biaha esaki a conduci na un reduccion di e gastonan, un aumento di entradanan y den e caso aki, un reduccion di e deficit tambe.

“Mi ta lamenta cu tin parlamentarionan di oposicion no ta compronde esaki, talves nan no conoce e practica aki cu ta completamente dentro di cuadro constitucional di nos pais. Ta di lamenta cu tanto hurista den fraccion di AVP cu no ta compronde e importancia di esaki y no ta compronde e deber cu Gobierno tin pa duna cuenta na Parlamento, pero esey no ta kita nos di haci lo corecto. Pero nos por educa nan na caminda”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister a menciona cu e intencion di tipo di manehonan asina ta pa tin control con finansanan di nos pais ta wordo maneha y pa evita locual tabata pasa antes den e gobierno prome cu Gabinete Wever-Croes. “Antes hasta pagara ta casi tira nos akiden fin di aña ora e Gobierno anterior tawata bin pa cambia presupuesto y riba dje cu deficitnan enorme. Parlamento no tabata sa ni tabata wordo informa di nada. Aworakinan loke nos ta purbando ta di trece informacion pa Parlamento na tempo pa nan por duna nan opinion, guia y deseonan”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.