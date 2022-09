Hof laat herziening Oostpunt in stand

Het Hof heeft in een uitspraak van vandaag de herziening Oostpunt in stand gelaten. Het Hof

bevestigt daarmee de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao van

1 december 2021.

De herziening Oostpunt is de landsverordening van 19 januari 2017 waarmee het Eilandelijk

Ontwikkelingsplan Curaçao (EOP) is gewijzigd om ontwikkeling van het gebied Oostpunt

mogelijk te maken. Het Land Curaçao geeft daarmee uitvoering aan de

vaststellingsovereenkomst van 25 augustus 2010 tussen het toenmalige eilandgebied Curaçao

en de familie Maal, de eigenaren van de gronden in Oostpunt.

Enkele natuurbeschermingsorganisaties, waaronder Carmabi, Fundashon Pro Monumento

(ProMo) en Fundashon Defensa Ambiental (FDA), stelden beroep in tegen de herziening

Oostpunt. Zij vrezen dat door de ontwikkelingen die de herziening Oostpunt mogelijk maakt,

de natuur, het milieu en de cultuurhistorische waarden in het gebied Oostpunt onherstelbaar

worden aangetast.

Het Hof oordeelt in zijn uitspraak dat op grond van het geldende nationale recht van Curaçao

de herziening Oostpunt, een door de wetgever vastgestelde landsverordening, uitsluitend kan

worden getoetst aan de artikelen 3 tot en met 21 van de Staatsregeling (de klassieke

grondrechten) en aan eenieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van

volkenrechtelijke organisaties. De herziening Oostpunt kan niet worden getoetst aan

algemene rechtsbeginselen en (ander) ongeschreven recht, zoals het motiveringsbeginsel, het

formele en het materiële zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Het EVRM

brengt niet mee dat hierop voor de toetsing van de herziening Oostpunt een uitzondering

moet worden gemaakt. Strijdigheid van de herziening Oostpunt met een van de artikelen 3 tot

en met 21 van de Staatsregeling is door de natuurbeschermingsorganisaties niet ingeroepen.

Van strijd met een of meer van de wel ingeroepen bepalingen van internationaal (milieu)recht,

zoals het SPAW-protocol, het Biodiversiteitsverdrag en het Zeeschildpaddenverdrag, is geen

sprake. De herziening Oostpunt kan ook niet worden getoetst aan andere landsverordeningen,

zoals de Landsverordening grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning en de

Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Curaçao. Dat is zo, omdat de

herziening Oostpunt zelf ook een landsverordening is (en geen landsbesluit, houdende

algemene maatregelen, zoals ProMo en FDA hadden aangevoerd) en regelingen van gelijke

rang niet aan elkaar kunnen worden getoetst.

Carmabi had aangevoerd dat er een mogelijkheid is of moet zijn om voorafgaand aan het

beroep bij de bestuursrechter tegen de herziening Oostpunt de bezwaarschriftprocedure te

voeren van de Landsverordening administratieve rechtspraak. Het Hof stelt vast dat de

wetgever zo’n bezwaarschriftprocedure niet heeft voorgeschreven. Het Hof vindt de

mogelijkheid van een bezwaarschriftprocedure tegen een landsverordening ook niet

aangewezen.

Met de herziening Oostpunt maakt het EOP ontwikkeling van het gebied Oostpunt mogelijk.

Maar dat wil niet zeggen dat daaraan geen beperkingen zijn. Ontwikkeling zal immers moeten

plaatsvinden binnen de grenzen van het nationale recht van Curaçao (met inbegrip van het

EOP) en het internationale (milieu)recht. Het Hof geeft in de uitspraak een overzicht van de

mogelijkheden die de wetgever en de regering hebben om het juridisch-ruimtelijk kader voor

het gebied Oostpunt verder aan te passen en de naleving daarvan te handhaven. Daarbij is

van belang dat de herziening Oostpunt voorschrijft dat ontwikkeling van de gebieden in

Oostpunt alleen maar kan plaatsvinden als passende voorwaarden worden gesteld en

passende maatregelen worden genomen die waarborgen dat de natuur, het milieu en de

eventuele cultuurhistorische waarden in het gebied daadwerkelijk en effectief worden

beschermd. Een milieueffectrapportage is daarvan een belangrijk onderdeel.

Of de grenzen waarbinnen ontwikkeling van het gebied Oostpunt mogelijk is wel of niet zijn

overschreden, kan door de bestuursrechter worden getoetst, bijvoorbeeld als beroep wordt

ingesteld tegen vergunningen die ontwikkeling toestaan. De procedure waarin het Hof nu

uitspraak heeft gedaan, is daarom zeer waarschijnlijk niet de laatste in het kader van de

ontwikkeling van het gebied Oostpunt.