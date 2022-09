Notisia di polis di djarason 7 di september te ku djabierne 9 di september 2022/Politieberichten woensdag 7 september tot en met vrijdag 9 september 2022

Notisia di polis di djarason 7 di september te ku djabierne 9 di september 2022

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá , alrededor di 1. 50 or di djabièrnè 9 di sèptèmber, a detené un hòmber di inisial Z.A.G. di 22 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata manehá si lus sende i tambe tabata mustra komportashon peligroso di manehá riba karetera. P’esei a par’e i despues di kòntròl a detené.

Aksidente ku skuter

Den oranan di mardugá riba djaweps 8 di sèptèmber un aksidente ku un skuter a tuma lugá na Kaya Caribe. Shofùr di e skuter a bai desviá pa un kachó riba kaminda, hasiendo esaki a pèrdè kòntròl i a bai den un muraya abou dor di kua e i su pasahero a kai. Personal di ambulans a asistí ámbos na e sitio mes i nan no mester a bai hospital.

Disfrutá, pero bebe na midi

Atrobe ta kasi wikènt. KPCN ke avisá pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashonnan fèrfelu pa bo mes i pa otronan. Ta prohibí pa partisipá den tráfiko si bo a konsumí mas ku e kantidat máksimo permití. Si bo mester bai warda i ta haña un but ta dependé di e resultado di e tèst di supla.



Tèst di supla

Ku un tèst di suplá polis ta kontrolá si bo ta bou di influensia di alkohòl. Bo ta obligá di partisipá na e tèst di supla. E tèst aki ta mustra si bo a bebe mas ku ta permití pa lei. Resultado di e tèst aki ta determiná si bo mester bai warda investigashon mas aleu. Bo ta nenga di hasi e tèst? E ora ei bo ta haña un prosèsferbal. Dependiendo di e resultado di e tèst di supla bo mester bai warda di polis pa un análisis di rosea. Durante e investigashon aki polis ta midi presis kuantu alkohòl bo a konsumí ku un aparato spesial.

Bo ta manehá bou d influensia di alkohòl? E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prisòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta involukrá den un aksidente? E ora ei ta tèst bo mas lihé pa konsumo di alkohòl ku durante di un kontrol rutinario.

Mi ta kastigabel si mi ta fuma komo peaton?

Esaki ta posibel. Polis por duna un prosèsferbal pa buracheria públiko. Polis a topa bo den estado burachi? E ora ei polis ta uza bo aparensia di buracheria i bo aktitut. E ora ei no ta hasi un tèst di supla.

KPCN ta deseá un i tur un wikènt seif i plasentero!

Mèldu

Bo ta testigu di un situashon sospechoso? Bo ta mira komportamentu sospechoso òf un echo kastigabel ta tuma lugá? Mester di yudansa mesora? Mèldu esaki na polis. Polis ta evaluá kiko e posibilidatnan ta pa tuma akshon.

Unda mi ta mèldu kiko?

Por mèldu tantu via number di telefòn 717 8000, 715 8000 komo na bali di warda di polis. Naturalmente bo por mèldu serka e agente polisial riba kaya tambe.

Bo ta preferá keda anónimo? E ora ei por uza e number di telefòn 9310.

Yama 911 òf 112 den situashon di urgensia òf ora gara un persona ta kometé un akto kastigabel. Yama 911 òf 112 ora mester di ayudo den situashonnan di bida òf morto. Ora señalá situashonnan sospechoso òf si bo ta testigu di un krímen. Òf por ehèmpel despues di un aksidente di tráfiko, kandela òf ora un hende ta kibra pa drenta. E ora ei kada sekònde ta konta.

Ku ken mi por yama?

911 òf 112 (emergensia/gara)

717 8000 òf 715 8000 (no ta emergensia, pero mester di atenshon di polis)

9310 (liña di tep anónimo)

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten woensdag 7 september tot en met vrijdag 9 september 2022

Aanhouding voor het rijden onder invloed

In de nachtelijke uren, omstreeks 1.50 uur op vrijdag 9 september werd een 22-jarige man met initialen Z.A.G. in verband met het rijden onder invloed van alcohol.

De verdachte reed zonder verlichting en toonde gevaarlijk rijgedrag waardoor hij werd gestopt en na controle, aangehouden.

Aanrijding met scooter

In de nachtelijke uren op donderdag 8 september vond een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op de Kaya Caribe. De bestuurder van de scooter ging uitwijken voor een hond op de weg en verloor de macht over het stuur en botste tegen een muurtje waardoor de bestuurder en medepassgier ten val kwamen. Beiden werden ter plekke door het ambulancepersoneel behandeld en hoefden niet meer naar het ziekenhuis.

Geniet, maar drink met mate

Het is alweer bijna weekend. KPCN wil je erop attenderen om met mate alcohol te nuttigen als je deelneemt in het verkeer.

Zo voorkom je vervelende situaties voor jezelf maar ook voor anderen. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als je meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of je mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van het resultaat van de blaastest.

Blaastest

De politie controleert met een blaastest of je onder invloed bent van alcohol. Je bent verplicht om aan de blaastest mee te werken. Deze test geeft aan of je meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of je mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Weiger je? Dan maakt de politie een proces-verbaal op. Afhankelijk van het resultaat van de blaastest moet je mee naar het bureau voor een ademanalyse. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoeveel alcohol je precies hebt gedronken.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijg je een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Ben je betrokken bij een ongeluk? Dan wordt je sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Ben ik als voetganger strafbaar als ik dronken ben?

Dat is mogelijk. De politie kan voor openbare dronkenschap een proces-verbaal maken. Wordt je door de politie in dronken toestand aangetroffen? Dan gaat de politie af op de uiterlijke kenmerken van dronkenschap en je gedrag. De politie neemt dan geen blaastest af.

KPCN wenst een ieder een fijn en veilig weekend!

Melden

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het de politie. De politie beoordeelt wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen.

Waar meld ik wat?

Een melding maakt u zowel via telefoonnummer 717 8000, 715 8000 als aan de balie van een politiebureau. Natuurlijk kunt u ook een melding maken via de agent op straat. Wilt u liever anoniem blijven? Gebruik dan het telefoonnummer 9310.

Bel 911 of 112 bij spoed of heterdaad situaties. Bel 911 of 112 als hulp bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Ook wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Of bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde.

Met wie kan ik bellen?

911 of 112 (spoed of heterdaad)

717 8000 of 715 8000 (geen spoed, wel politie)

9310 (anonieme tip lijn)

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.