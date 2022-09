Van Heek Medical por mira atrás riba un evento eksitoso, kaminda ku den Royal Ballroom di Curacao Marriot Hotel a bin huntu mas ku 140 persona. Durante di e evento e tema principal tabata Kuido di herida.

Durante e evento a hiba palabra Dr. Jeannouel van Leeuwen; Sirugano general i alabes un di esnan enkarga ku Poli di herida na Curacao Medical Center, Dr. Sandra Cova, Hefe di departamento hyperbariko y di kuido di herida avanza na Curacao Medical Center. Dr. Cova ta alabes miembro europeo di e prome generashon den kuido di herida. Tambe a hiba palabra Sra. Sandra Wijdenes ku ta trainer y edukado di enfermería pa Van Heek Medical. Sra Wijdenes alabes ta un eksperto den inkontinensia

Tantu Dokter van Leeuwen i Dokter Cova a elabora riba tipo di heridanan ku nan ta keda konfronta ku ne i aspekto nan mediko ku mester tene kuenta ku ne pa asina por atende heridanan den un forma korekto.

Sra. Wijdenes aparte di papia tambe di e diferente forma nan ku mester atende ku herida a papia di inkontinensia i kon importante ta pa hasi uso di e produktonan korekto pa ku esaki. Ta un realidat ku pa falta di informashon hendenan ta usa produktonan di inkontinensia ku ta wordu ofrece na nan pero ku di berdat no brinda e solushon ni e comfort ku e pashent ta buska. Sra Wijdenes a ilustra e kantidat di producto ku Van Heek ta ofrece komo solushon pa ku esaki.

Tambe tabata tin un panel ku a konsesiti di e oradornan mes, kaminda e publiko por a hasi diferente pregunta na e profeshonalnan presente.

Finalmente e punto mas importante ku e profeshonalnan presente a pone énfasis riba dje ta ku e kuido di herida, ta un aspekto holistiko, ku no ta depende di un dokter so of dunado di kuido especifiko so, pero ta rekeri, di un trabao enkonhunto di henter e kadena di kuido y tambe hopi importante ta e situashon social di e pashent.