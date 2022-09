Argumento 1

Argumento 2

Argumento 3

Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Huridicamente y tecnicamente,

ARGUMENTONAN DI OPOSICION PA GOBIERNO TREK IN PRESUPUESTO 2023 NO TA VALIDO

Ademas no por tene cuenta cu nan ponencia pasobra nan ponencia ta absurdo

Siman pasa, 3 fraccion den oposicion, MAS, ACCION 21 y AVP a acerca Gobernador di Aruba, Su Excelencia Señor Alfonso Boekhoudt como tambe e Presidente di Parlamento, Señor Edgard Vrolijk, cu un peticion pa Gobierno trek in e Presupuesto 2023. Gobierno di Aruba, dialuna mainta a contesta e carta di MAS, ACCION 21 y AVP basa riba tur e argumentonan huridico y tecnico cu nan ponencia no por wordo teni cuenta cu ne y basicamente pasobra cu nan ponencia ta absurdo. Den e carta cu Gobierno a manda pa Parlamento, ta separa 3 argumento cu e partidonan den oposicion a uza. Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Minister di Finansa, Xiomara Maduro den Conferencia di Prensa dialuna mainta a elabora riba e contestanan di Gobierno di Aruba na oposicion.

ARGUMENTO 1: CAFT: No por a manda e presupuesto pa Parlamento pasobra Gobierno mester a pidi CAFT un conseho di nobo despues cu a dicidi di pospone introduccion di BTW.

E argumento aki no tin ningun base huridicamente. E ley di LAFT, articulo 10 ta stipula cu Minister di Finansas por dicidi si e ta pidi CAFT conseho riba un ‘ontwerp begroting’. Pasobra e ley ta stipula cu e Minister mester pidi un conseho unabes Parlamento aproba e presupuesto. Si e Minister dicidi di haci esaki prome cu e manda e presupuesto Parlamento, e ta un prerogativo di e minister. E no ta obliga di haci’e pero si e ta obliga di haci esaki despues cu Parlamento aprob’e, pasobra Parlamento por bin cu cambio na caminda y Gobierno tambe por bin cu nota di cambio durante tratamento.

“Pues nan argumneto cu nos a viola e ley di LAFT y no laga CAFT duna un conseho di nobo, no ta un argumento valido”, Prome Minister a enfatisa.

ARGUMENTO 2: Raad van Advies: Gobierno mester a bay bek Raad van Advies (RvA) mirando cu a cambia e decision di no bin cu un BTW pero bin cu un aumento di BBO.

Esaki tampoco ta un argumento valido pasobra RvA ta reconoce tambe cu e presupuesto ta un documento di un maneho di Gobierno y aki Gobierno ta stipula kico ta su gastonan y su compromisonan financiero y esey ta loke Gobierno ta pone y ancra den un presupuesto. RvA ta wak con Gobierno lo genera entrada pa cubri su gastonan y si e entradanan ta realistico. Pero cua entradanan Gobierno ta uza pa cover su gastonan, esey no ta un prerogativo di RvA pa duna conseho den un presupuesto.

E gran parti di entrada di Gobierno ta bin door di impuesto y cualkier impuesto cu bin, esey no ta e esencia di conseho di Raad van Advies ora di presupuesto. E enfasis di Raad van Advies ta riba e gastonan y e compromisonan financiero cu Gobierno ta haci. Ademas ora cu Gobierno bin cu un cambio di un impuesto, si ta BTW of aumento di BBO, e ley ey ta cana su caminda, e lo yega RvA y aki ta na unda nan lo duna nan conseho riba e cambio di ley manera cu ley ta stipula.

Ademas den e nader rapport cu Gobierno a manda hunto cu e presupuesto, obviamente e lidernan di oposicion no a les’e ni studie, pero aki Gobierno a duna na forma substancia pakico no ta sigui cu e introduccion di BTW mas entrante 1 di january 2023 y a mustra cu cifra y cu detaye kico a bin na su luga. Tur esaki ta poni den e presupuesto cu a bay Parlamento caba. Pues esaki tampoco ta motibo pa Gobierno trek in e presupuesto.

ARGUMENTO 3: E di tres argumento ta cu e derecho di Parlamento pa cuestiona y pa yuda traha un presupuesto ta wordo mina.

Esaki tampoco ta corecto. E budget recht di Parlamento primeramente ta dirigi riba e gastonan y compromisonan financiero di Gobierno y e autorisacion cu Parlamento ta duna Gobierno ta pa por haci e gastonan y no e entradanan. Gobierno mester indica si na unda lo haya entradanan pa Parlamento tin un bista den totalidad. Pero mester corda cu entradanan ta calculacionnan cu Gobierno ta estima cu por varia y fluctua durante aña. Aki tambe ta conta cu mayoria entrada di Gobierno ta via entrada di impuesto sea un BTW of BBO pero esaki no ta mishi cu e derecho fundamental cu un Parlamento tin.

Tin cu corda tambe cu pa bin cu tur impuesto mester tin un ley separa. No ta e presupuesto ta duna Gobierno e autorisacion pa bin cu impuesto. Ta un ley, art 5.11 di nos constitucion cu ta bisa cu pa bin cu impuesto mester un ley separa, e ley lo cana su caminda y lo bay RvA tambe. Pues a base di esaki Gobierno no lo trek in presupuesto 2023 y Gobierno a duna Parlamento tur argumento huridico y tecnico pa mustra cu e ponencianan di oposicion no tin ningun base.

Prome Minister ta pidi oposicion pa stop di purba kibra tur cos cu ta bayendo bon. Aruba merece un bon Gobierno y un Parlamento cu ta constructivo pa hiba e pais aki bay dilanti.