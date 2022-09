Minister Dangui Oduber

MINISTER ODUBER A BISHITA THE HOGG FOUNDATION FOR MENTAL HEALTH

AUSTIN – Diahuebs atardi Minister Oduber a bishita The Hogg Foundation For Mentao Health hunto cu su Mahestad Reina Maxima y minister Ernst Johan Kuipers cu ta e minister di Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) di Hulanda. The Hogg Foundation a wordo estableci na University of Texas na Austin den aña 1940. E fundacion su vision ta pa sostene y promove salud mental y e bienestar. E mision di e fundacion ta pa transforma e manera con comunidadnan ta promove e salud mental tur dia. Nan ta pensa cu promocion di salud mental no mester keda solamente na clinicanan.

Na e atardi aki Minister a trata varios tema di interes comun con paisnan ta atende cu tur retonan den salud mental y comparti diferente datos pa elabora riba con paisnan por yuda sostene y coopera cu otro den esaki. E meta principal pa e aña aki ta con pa incorpora innovacion pero tambe siña traha na un manera mas preventivo riba e tereno di salud mental, especialmente pa nos hobennan.

E problema di salud mental bou di nos hobennan a wordo reconoci na e conferencia aki. A pone enfasis cu e problema di salud mental bou di nos hobennan ta creciendo tur rond mundo. Depresion, ansiedad y trastorno den conducta ta e rasonnan principal awendia di malesanan bou di nos hobennan.