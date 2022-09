Akshon di limpiesa di ‘beslag ruimte’(área ku ta kontené artíkulonan konfiská) di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense

Riba djabièrnè 4 di novèmber 2022 KPCN lo organisá un akshon di limpiesa di e área ku ta kontené artíkulonan konfiská (beslag ruimte) di warda di polis Playa. Ta trata di artíkulo òf vehíkulo pa kual tin un poder hudisial pa destruí i ku mester retirá for di tráfiko di forma adekuá.

Komo ku e orígen di sierto artíkulo i vehíkulo ta deskonosí, KPCN ta hasi un petishon na tur doño di artíkulo i vehíkulo konfiská pa mèldu via mail politie@politiecn.com, via telefòn na (+599) 715 8000 òf na warda di polis na Kaya Libertador Simon Bolivar 4. Komo doño mester mèldu ku un prueba di propiedat i mester kumpli ku e lei- i reglanan pa loke ta trata uso di e artíkulo òf vehíkulo. Por pensa riba por ehèmpel un reibeweis bálido i un prueba di seguro. Artíkulo i vehíkulo konfiská di kual e doñonan ta konosí pa KPCN, lo risibí un notifikashon pa esaki den e temporada benidero.

Lo destruí tur artíkulo i vehíkulo ku no a rekohé promé ku djadumingu, 30 di òktober 2022, den e akshon di limpiesa riba djabièrnè, 4 di novèmber 2022.

Opruimactie beslagruimte Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN)

Het KPCN organiseert op vrijdag 04 november 2022 een opruimactie van de beslagruimte van het politiebureau. Het is mogelijk dat in verband hiermee goederen en voertuigen zullen worden vernietigd. Het gaat dan om goederen of voertuigen waarvoor een rechterlijke beslissing tot vernietiging bestaat en/of die onttrokken moeten worden aan het verkeer.

Van enkele in beslag genomen goederen en voertuigen is de zijn de eigenaren niet bekend. Om die reden roept het KPCN eenieder op waarvan goederen of voertuigen in beslag of bewaring genomen zijn, zich te melden via mail politie@politiecn.com, via telefoon (+599) 715 8000 of op het politiebureau op Kaya Libertador Simon Bolivar 4.

Als eigenaar dient u zich te melden met een eigendomsbewijs en dient u te voldoen aan alle wetten en regels omtrent het gebruik van uw voertuig of goed. Denk hierbij aan een geldig rijbewijs en bewijs van verzekering. De eigenaren van in bewaring genomen goederen en/of voertuigen die bekend zijn bij het KPCN, zullen de komende tijd ook bericht ontvangen.

Alle goederen en voertuigen die op zondag 30 oktober 2022 nog niet zijn opgehaald, worden in de schoonmaak van vrijdag 4 november 2022 vernietigd.