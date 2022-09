Herdenking koningin Elizabeth II

13 september 2022

De Tweede Kamer herdacht op dinsdag 13 september koningin Elizabeth II. De Britse koningin overleed op donderdag 8 september op 96-jarige leeftijd.

De herdenking vond plaats in aanwezigheid van Joanna Roper, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Nederland.“Het overlijden van Queen Elizabeth II marks the end of an era”, sprak Kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens de bijeenkomst. “Zeventig jaar lang wist ze met haar kalme onverstoorbaarheid alle zware gebeurtenissen één voor één het hoofd te bieden.” De Kamervoorzitter memoreerde het ‘enorme verantwoordelijkheidsgevoel’ van de Britse koningin. “Immer bewust van de grote symboliek van haar daden, combineerde zij haar zware verantwoordelijkheidsgevoel ook met een zekere lichtheid en soms briljant gevoel voor timing.” Ook vicepremier Sigrid Kaag sprak tijdens de herdenking.

Lees de volledige speech van Kamervoorzitter Vera Bergkamp

Condoleances

Kamervoorzitter Bergkamp tekende samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn op maandag 12 september het condoleanceregister voor koningin Elizabeth II op de Britse ambassade in Den Haag. Ook verstuurden de Kamervoorzitters namens de Staten-Generaal een condoleancebrief aan het Britse parlement. In de brief schrijven ze dat de koningin zich met hart en ziel heeft ingezet voor het Britse volk, het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. “De indrukwekkende manier waarop zij onvermoeibaar, kalm en met humor invulling gaf aan haar taak zal altijd herinnerd blijven”, aldus Bergkamp en Bruijn.

Herdenkingen in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer vinden herdenkingen plaats bij het overlijden van staatshoofden van landen waarmee Nederland nauwe bondgenootschappelijke betrekkingen heeft. Hieronder vallen lidstaten van de Europese Unie, Raad van Europa en de Navo. Daarnaast wordt er plenair herdacht bij het overlijden van leden van het Koninklijk Huis, Ministers van Staat en oud-Kamervoorzitters, -premiers en -fractievoorzitters. Ook zijn er herdenkingen bij het overlijden van zittende Kamerleden en ambtenaren die werkzaam zijn in de Tweede Kamer.

Kijk de herdenking terug