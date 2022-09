Openbaar Ministerie BES Sospechoso dilanti hues pa ladronisia Impakto riba komunidat ta grandi

Segun Ministerio Públiko (OM) e sospechoso a kometé e ladronisianan puramente pa gana di plaka, kaminda e la hasi su aktonan sin eskrúpulo i premeditá. E la saka potrèt di artíkulonan ku e la hòrta pa su mes i graba mensahe manera: “Nobody can stop me” (niun hende no por stòp mi). Un di e víktimanan a vosiferá esaki perfektamente: “he took selfies holding the items he stole from us, proud and unashamed” (e la saka selfie ku e artíkulonan ke e la hòrta for di nos, sin bèrgwensa i ku orguyo).