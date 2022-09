“A delicate dance: Balancing Emerging Technology and Security” ISACA ta organisá konferensia anual di IT

WILLEMSTAD – Plataforma internashonal di IT, ISACA Curaçao Chapter, ta organisá dia 22 i 23 di sèptèmber un konferensia titulá: “A delicate dance: Balancing Emerging Technology and Security” na Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten.

Ku e konferensia aki, ISACA Kòrsou ke duna mas informashon riba e posibilidatnan nobo ku tin den sektor di IT i tambe kon pa manehá e retonan den e sektor aki mihó. Desaroyo rápido riba tereno di teknologia ta kambiando mundu na un manera drástiko, i e impakto ku esaki tin riba un empresa ta importante; e ta afektá e nesesidatnan infrastruktural di e empresa i e velosidat di hasi komèrsio. No ta fásil pa un empresa sa ki desishon pa tuma tokante uso di teknologia nobo.

Eksperto internashonal

Durante e konferensia, lo tin ekspertonan internashonal di Ecuador, Italia, Méhiko, Kòrsou i Hulanda ku lo trata e último kambionan riba tereno di teknologia i kon por implementá esakinan ku éksito. Riba e promé dia di e konferensia lo trata temanan manera: E miho manera pa maneho di riesgo, seguridat di bo telefòn i otro ‘IOT devices’. E ‘sandbox’ pa test teknologia nobo di un forma kontrolá i kon ta test teknologia nobo na un manera profesional. Riba e di dos dia hèckers lo mustra kon nan ta kibra den bo kompiuter, kon bo mester proteha programanan di kompiuter den ‘Cloud’ i kon bo mester prepara pa ‘randsomeware’. Ademas, e evento ta duna e partisipantenan oportunidat di hasi kontaktonan sosial durante lùnch i happy hour.

Partisipashon

Te dia 20 di sèptèmber, por inskribí riba e wèpsait www.isacacuracao.com. Miembronan di ISACA Kòrsou, IAA, DCAA i ACCUR ta haña un deskuento di 50 dòler. E konferensia aki a bira posibel entre otro danki na Gran Thornton, Ictual, NetPro/Inova, S-Unit, ICTAS i Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten.

ISACA

ISACA ta un asosiashon profeshonal internashonal riba tereno di IT-governance, IT-auditing, protekshon di dato i maneho di riesgo di outomatisashon. ISACA a keda fundá na 1967 i ta aktivo rònt mundu. E organisashon su meta ta di profeshonalisá su miembronan pa asina hisa nivel riba e terenonan menshoná. ISACA ta hasi esei entre otro fasilitando investigashon riba e terenonan aki i manteniendo un registro di e profeshonalnan ku por proba nan eksperensia i ku a pasa e èksamenan riba e terenonan ei.

ISACA ta konta ku 165.000 miembro den 225 sede. Un sede ta un establesementu di ISACA den un pais spesifiko, manera por ehèmpel esun na Kòrsou. Sede di ISACA Kòrsou a keda fundá na 2014 i ya a sali skohi komo e mihó sede chikitu na mundu na tres okashon, na 2015, 2016 i 2018. Den e periodo kòrtiku aki, e kantidat di miembro a oumentá pa 88 hende.

‘A delicate dance: Balancing Emerging Technology and Security’

ISACA organiseert jaarlijkse IT-conferentie

Willemstad, 16 september 2022 – Het IT-platvorm ISACA Curaçao Chapter organiseert op 22 en 23 september 2022 een conferentie genaamd ‘A delicate dance: Balancing Emerging Technology and Security’ bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Met de conferentie wenst ISACA Curaçao beter inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van de informatie technologie en om uitdagingen beter te beheersen. De wereld ondergaat extreme veranderingen als gevolg van de snelle ontwikkelingen in de technologie. De impact daarvan op een onderneming is belangrijk, daar het de infrastructurele behoeftes verandert alsmede de snelheid van de commercie. Het is niet eenvoudig voor ondernemingen om de juiste beslissingen te nemen als het gaat om toepassing van nieuwe technologieën en hoe te zorgen voor de juiste beveiliging.

Internationale experts

Internationale experts uit de Italië, Mexico, Ecuador, Curaçao en Nederland zullen tijdens de conferentie spreken over de nieuwste veranderingen in de technologie en hoe deze succesvol te beveiligen. Op de eerste dag van de conferentie worden onderwerpen belicht als ‘Het op de juiste manier rapporteren over informatie beveiliging’, ‘De gulden middenweg voor risico management’, ‘Beveiliging van de telefoon en andere IOT devices’, ‘De sandbox om nieuwe technology gecontroleerd uit te testen’, en ‘De nieuwe iGaming industry’. Op de tweede dag laten etchical hackers zien hoe men achter de schermen inbreekt in de computer, ‘Hoe moet je applicaties in de Cloud beschermen gebruikmakend van Zero Tolerance’, ‘Hoe voor te breiden op randsomware’ en ‘Het professioneel testen van nieuwe applicaties’. Daarnaast biedt het evenement de deelnemers de gelegenheid om te netwerken tijdens lunch en happy hour.

Deelname

Tot en met 20 September kan men zich inschrijven op de website www.isacacuracao.com. Leden van ISACA Curacao, IAA, DCAA en ACCUR ontvangen Usd 50 korting. De conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door Gran Thorhton, Ictual, NetPro/Inova, S-Unit, ICTAS, de Centrale Bank of Curacao en Sint Maarten.

ISACA

ISACA is een internationale beroepsvereniging in de vakgebieden IT-governance, IT-auditing, informatiebeveiliging, cyber security en risicobeheer van automatisering. ISACA is wereldwijd actief en is opgericht in 1967. De organisatie heeft als doel de uitoefening van de genoemde vakgebieden op een hoger plan te brengen door het professionaliseren van de leden van de vereniging. Dat gebeurt onder meer door het faciliteren van onderzoek in de vakgebieden en het inrichten van een register van professionals die aantoonbare ervaring hebben en geslaagd zijn voor de examens in de vakgebieden.

ISACA heeft 165.000 leden in 225 chapters. Een chapter is een ISACA- vestiging in een land, net zoals ISACA een vestiging heeft op Curaçao. ISACA Curaçao chapter is opgericht in 2014 en heeft drie keer de prijs van “best small chapter worldwide” gewonnen, in 2015, 2016 en 2018.