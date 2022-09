Notisia di polis di djárason 14 di sèptèmber te ku djabièrnè 16 di sèptèmber 2022 / Politieberichten van woensdag 14 september tot en met vrijdag 16 september 2022

Notisia di polis di djárason 14 di sèptèmber te ku djabièrnè 16 di sèptèmber 2022

Aksidente Kaya Internashonal

Riba djaweps 15 di sèptèmber un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Internashonal. Personal di ambulans a atendé un di e shofùrnan na e sitio mes i e no mester a bai hospital.

Kiko ta e diferensia entre un ‘aangifte’ i un ‘melding’?

Si bo ta hasi un ‘melding’, bo ta djis informá polis di e situashon.

Ora bo hasi un ‘aangifte’, bo ta hasi petishon pa un persekushon penal. A kometé un echo kastigabel i bo ke hasi algu na esaki.

Mèldu

Bo ta testigu di un situashon sospechoso? Bo ta mira komportamentu sospechoso òf un echo kastigabel ta tuma lugá? Mester di yudansa mesora? Mèldu esaki na polis. Polis ta evaluá kiko e posibilidatnan ta pa tuma akshon.

Unda mi ta mèldu kiko?

Por mèldu tantu via number di telefòn 717 8000, 715 8000 komo na bali di warda di polis. Naturalmente bo por mèldu serka e agente polisial riba kaya tambe.

Bo ta preferá keda anónimo? E ora ei por uza e number di telefòn 9310.

Kon mi ta hasi ‘aangifte’?

Por hasi un ‘aangifte’ via telefòn na 717 8000 òf 715 8000, via meil na politie@politiecn.com òf na warda di polis. Ora hasi un ‘aangifte’ na telefòn òf via meil ta traha un sita pa bin firma e ‘aangifte’ pa asina por sigui e proseso. Solamente ‘aangifte’ ta resultá den persekushon penal.

911/112

Yama 911/112 den situashon di urgensia òf ora gara un persona ta kometé un akto kastigabel. Yama 911/112 ora mester di ayudo den situashonnan di bida òf morto. Ora señalá situashonnan sospechoso òf si bo ta testigu di un krímen. Òf por ehèmpel despues di un aksidente di tráfiko, kandela òf ora un hende ta kibra pa drenta. E ora ei kada sekònde ta konta.

Ku ken mi por yama?

911/112 (emergensia/gara)

717 8000 òf 715 8000 (no ta emergensia, pero mester di atenshon di polis)

9310 (liña di tep anónimo)

Kon e liña di tep anónimo ta traha?

Ora bo yama 9310, bo ta haña un aparato di kontesta na liña ku ta risibí bo i ta pidi bo pa graba bo mensahe. Seguidamente e sistema ta manda un meil pa un ‘inbox’ spesial ku den dje solamente e grabashon di bo mensahe. No tin niun number di telefòn aserka. Bo mensahe ta keda entrega kompletamente anónimo.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 14 september tot en met vrijdag 16 september 2022

Aanrijding Kaya Internashonal

Op donderdag 15 september vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op Kaya Internashonal. Eén van de bestuurders werd ter plekke door het ambulance personeel geassisteerd en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Wat is het verschil tussen een aangifte en een melding?

Doe je een melding, dan stel je de politie op de hoogte van de situatie.

Bij een aangifte verzoek je om strafvervolging. Er is een strafbaar feit gepleegd en je wilt dat hier iets aan wordt gedaan.

Melden

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het de politie. De politie beoordeelt wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen.

Waar meld ik wat?

Een melding maakt u zowel via telefoonnummer 717 8000, 715 8000 als aan de balie van een politiebureau. Natuurlijk kunt u ook een melding maken via de agent op straat. Wilt u liever anoniem blijven? Gebruik dan het telefoonnummer 9310.

Hoe doe ik een aangifte?

Een aangifte kan telefonisch via 717 8000 of 715 8000, via mail via politie@politiecn.com of op het politiebureau gedaan worden. Bij een telefonische aangifte of aangifte via mail wordt er een afspraak gemaakt om de aangifte te komen tekenen voor verdere afhandeling. Enkel aangiftes worden strafrechtelijk vervolgd.

911/112

Bel 911/112 bij spoed of bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Ook wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Of bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde.

Met wie kan ik bellen?

911/112 (spoed of heterdaad)

717 8000 of 715 8000 (geen spoed, wel politie)

9310 (anonieme tip lijn)

Hoe werkt de anonieme tip lijn?

Wanneer je 9310 belt, krijg je een antwoordapparaat die jou verwelkomt en vraagt om je anonieme boodschap in te speken. Vervolgens stuurt het systeem een mail naar een speciale ‘inbox’ met daarin alleen de opname van je anonieme boodschap. Er zit geen telefoon nummer bij. Je boodschap wordt geheel anoniem aangeleverd.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.