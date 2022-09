Gobièrnu ta persistí pa aktua inhustu kontra di trahadónan públiko i ta mantené rekuperashon di rekorte di 12,5% kasá na e lei di normalisashon di topinkomen.

Riba 19 di aprel 2022 Parlamento di Kòrsou ta trata e lei di ‘normalisashon di topinkomen’. Esaki a lanta serka diferente hende i organisashon pregunta na Partido Inovashon Nashonal (PIN) riba e aspektonan konstitushonal mará na e kasamentu di e rekorte di 12,5 % for di entrada di sirbidónan públiko. Nos a disidí di kontestá esakinan públikamente.

Gobièrnu di Reino su outoridat ta limitá na e asuntunan menshoná den Statüt

Basá riba Statüt pa Reino Ulandes, e asuntunan di Reino básikamente ta limitá na defensa, relashonnan eksterior, nos nashonalidat Hulandes, garantía di e derechinan fundamental, bon gobernashon i seguridat hudisial. Ademas Reino por skòrs i destruí un desishon of lei ku ta kontra tratadonan internashonal òf leinan di Reino. Tambe Reino por tuma un medida di alto supervishon den kaso di fayonan grandi den ehekushon di nos responsabildatnan gubernamental. Ya ku asuntu di kompensashon di trahadónan públiko no ta menshoná den Statüt komo un asuntu di Reino, Reino no tin ningún outoridat pa mara e pagamentu bek di e 12,5% di rekorte unilateralmente na e lei di topinkomens.

Gobienu Hulandes tampoko no por disidí riba asuntunan interno di Kòrsou

Reino ta konsisti di 4 pais, Hulanda, Kòrsou, Aruba i Sint Maarten, ku riba un base di igualdat a forma un Reino. Kada país tin su propio gobièrnu i parlamento. Reino tin su mes konseho di minister di Reino. Niun di e 5 gobièrnunan por drenta outoridat di otro.

Eróneamente sekretario di estado sra. Van Huffelen ta pretendé di unilateralmente por kasa e Lei ‘Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden 2020’ ku e ‘lei di normalisashon di topinkomens’

For di e desishon di konseho di minister di Reino di 24 di yüni 2022 i un karta di sra. Van Hufflen di mes fecha dirigí na Eerste i Tweede Kamer di Hulanda, por konstatá ku Konseho di Minister di Reino a tuma un posishon sin base i pretendé ku e por mara unilateralmente kondishonnan na e kitamentu di e rekorte riba entradanan di trahadó. Esaki no ta korekto pa motibu ku e 12,5 % tabata mará na finansiamentu dor di Hulanda na momento di falta di likides i nesisidat pa fiá sèn pa kubri gastunan operashonal di gobiernu. Ta lógiko ku durante di e temporada ku un país mes no por paga gastunan koriente, tur hende tin di sakrifiká i baha nan salario. Esaki a sosodé den sektor privá tambe. Ma na momentu sinembaro ku no tin falta di sèn kèsh, e doño di trabou mester paga su trahadónan normal según kondishonnan laboral palabrá. P’esei na momentu ku gobièrnu di Kòrsou komo doño di trabou no mester fia sèn pa gastunan koriente, esaki kontrali na Aruba, e kondishon aki ku tabata mará na e falta di likides no por ta balido mas.

Konklushon

Gobiernu mester stòp di dundulá i kumplí ku lei i e moshon di 16 di yüni 2022 i duna e trahadónan nan entradanan bèk.