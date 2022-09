Estudio di Rutgers University: Kantidat haltu di pashènt ta puntra dòkter pa mihó alternativa pa humamentu

Estudio ta revelá ku ainda tin un persepshon robes, esta ku tur produkto di tabako ta mesun dañino. Tabako kima manera ta e kaso di sigaria tradishonal, ta esun di mas peligroso.

WILLEMSTAD: Un estudio kondusí pa Rutgers University na Merka ta revelá ku 70% di dòkternan a reportá ku nan pashèntnan adulto ku ta huma, a puntra nan tokante sigarianan elektróniko i otro produktonan ku ta liber di huma, komprobando ku tin un interes grandi pa mihó alternativanan pa e sigaria tradishonal. Un tersera parti di e dòkternan a bisa tambe ku nan pashèntnan a puntra esaki den e delaster 30 dianan.

E revista The Journal of The American Medical Association, un di e revistanan sientífiko mas prinsipal i popular na mundu, a publiká e estudio. Di akuerdo ku e estudio, ta konsiderablemente mas probabel ku dòkternan ta rekomendá e sigarianan elektróniko na personanan ku ta huma pisá, miéntras ku nan ta rekomendá medisinanan aprobá pa FDA, manera bals di nikotina, na personanan ku ta huma ‘de bes en kuando’.

E outor di e estudio Michael Steinberg, direktor médiko di e Rutgers Tobacco Dependence Program na e Center for Tobacco Studies i Jefe di e Departamento di Medisina na e Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, ta bisa ku “segun e evidensia, ku ta demostrá ku sigarianan elektróniko ta potensialmente efektivo pa stòp di huma, ta krese, nan por hunga un ròl importante den redukshon di uso di sigaria i konsekuentemente malesanan kousá pa tabako. Ta importante pa komprondé e perspektivanan di dòkternan tokante sigaria elektróniko komo medio pa redukshon di daño.”

E resultadonan di e investigashon ta sugirí ku miéntras mas dòkternan komprondé ku no ta tur produkto di tabako ta mesun dañino, mas probabilidat tin ku nan lo rekomendá sigarianan elektróniko òf otro produktonan liber di huma na personanan ku ta buskando pa stòp di huma òf ku ta bou di tratamentu pa malesanan kousá pa tabako.

Kimamentu, e kousa prinsipal di daño

Riba e dia ofisial di e komunikado di prensa di e estudio, Cristine Delnevo, outor prinsipal i direktor di Rutgers’ Center for Tobacco Studies na e Rutgers School of Public Health, a bisa ku “ta hopi importante pa trata ku e persepshonnan robes di e dòkternan i eduká nan, en partikular korigiendo e persepshon robes ku nan tin, di ku tur produkto di tabako ta mesun dañino.

Awendia tin produktonan liber di huma ku ta sientífikamente probá di ta mihó opshon ku sigui huma, ya ku, kontrali na e sigaria tradishonal, nan ta eliminá e proseso di kimamentu, kual ta e kousa prinsipal di daño ligá na humamentu. Den e último añanan, a desaroyá produktonan alternativo pa sigaria, manera sigarianan elektróniko i produktonan di tabako kentá, dirigí riba e personanan ku di otro manera lo sigui di huma.

Pa mas detaye tokante e estudio:

www.jamanetwork.com

www.rutgers.edu/news

Onderzoek Rutgers University: veel patiënten informeren bij artsen naar een beter alternatief voor roken

Uit het onderzoek blijkt dat nog er steeds misvattingen bestaan over het feit dat alle tabaksproducten even schadelijk zouden zijn voor de gezondheid, terwijl verbrande tabak zoals bij de klassieke sigaret, het gevaarlijkst is.

Uit een onderzoek van de Amerikaanse Rutgers University blijkt dat 70% van de artsen aangeeft dat volwassen rokende patiënten bij hen geïnformeerd hebben naar e-sigaretten en andere rookvrije producten. Dit duidt op veel belangstelling voor een beter alternatief voor de klassieke sigaret. Een derde van de artsen vermeldde bovendien dat patiënten daar de afgelopen maand naar hadden gevraagd.

Dit onderzoek is gepubliceerd door het Journal of The American Medical Association, een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift. Volgens het onderzoek bevelen artsen zware rokers significant vaker e-sigaretten aan, terwijl ze gelegenheidsrokers door de FDA goedgekeurde geneesmiddelen zoals nicotinekauwgom aanbevelen.

‘Naarmate er meer bewijs is dat e-sigaretten mogelijk effectief zijn bij het stoppen met roken, kunnen die misschien een cruciale rol spelen in het terugdringen van het roken van sigaretten en vervolgens van door tabak veroorzaakte ziekten,’ aldus de auteur van het onderzoek Michael Steinberg, medisch directeur van het Rutgers Tobacco Dependence Program in het Center for Tobacco Studies, en afdelingshoofd van de medische faculteit van de Rutgers Robert Wood Johnson Medical School. ‘Het is belangrijk om het standpunt van artsen te begrijpen die e-sigaretten zien als een middel om de gezondheidsschade te beperken.’

De onderzoeksresultaten suggereren dat hoe beter artsen begrijpen dat niet alle tabaksproducten even schadelijk zijn, hoe waarschijnlijker het is dat ze personen die willen stoppen met roken of die voor door tabak veroorzaakte ziekten willen worden behandeld, e-sigaretten en andere rookvrije producten zullen aanbevelen.

Verbranding: de belangrijkste oorzaak van gezondheidsschade

‘Het is van cruciaal belang om de misvattingen van artsen aan te pakken en ze voor te lichten, met name door misverstanden bij te stellen dat alle tabaksproducten even schadelijk zouden zijn, terwijl verbrande tabak verreweg het gevaarlijkst is,’ aldus hoofdauteur Cristine Delnevo, directeur van het Rutgers Center for Tobacco Studies aan de Rutgers School of Public Health, in het officiële persbericht over het onderzoek.

Tegenwoordig zijn er rookvrije producten waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze een betere optie zijn dan blijven roken, omdat er in tegenstelling tot klassieke sigaretten, geen verbrandingsproces plaatsvindt. Dit is de belangrijkste oorzaak van gezondheidsschade die in verband wordt gebracht met roken. De laatste jaren zijn er alternatieve producten voor sigaretten ontwikkeld, zoals elektronische sigaretten en verhitte tabaksproducten die bedoeld zijn voor mensen die anders zouden blijven roken.

Voor meer informatie over dit onderzoek:

www.jamanetwork.com

www.rutgers.edu/news