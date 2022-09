Update hòmber pèrdí

Djabièrne último e Sentro di Reskate i Kordinashon di Wardakosta a risibí un petishon di

Kuerpo Polisial Kòrsou pa duna asistensha ku búskeda di un hòmber ku a kai den laman den

besindario di Shut na Kosta Nort di Kòrsou. E hòmber huntu ku un otro hòmber tabata

buskando kiwa, na momentu ku el a kai den laman. Helikopter di Wardakosta, Kuerpo Polisial di

Kòrsou i e avion Dash di Wardakosta tur a yuda den e búskeda pa e hòmber pèrdí. Tambe

CITRO i e barku di Marina Hulandes Zr. Ms. Groningen a keda informá pa keda stand-by pa

asistensha.

Ultimo dianan Wardakosta a desplegá e helikopter, a base di informashonnan ku a drenta, pa e

búskeda di e hòmber pèrdí. Lamentablemente despues di e búskeda riba laman i kantu di

kosta, e persona no a ser enkontrá. Wardakosta ta desea famia di e hòmber forsa.

Update vermiste man

Afgelopen vrijdag kreeg het Rescue & Coordination Center (RCC) een verzoek van de Korps

Politie Curaçao om assistentie te verlenen bij het zoeken naar een man die in zee was gevallen

in de buurt van Shut aan de noordkust van Curaçao. De man was samen met een andere man

op zoek naar zeeslakken toen hij in zee viel. De kustwachthelikopter, het Korps Politie Curaçao

en het kustwachtvliegtuig Dash hebben allemaal geholpen in de zoekactie naar de vermiste

man. Ook de CITRO en het Nederlandse marineschip Zr.MS. Groningen waren geïnformeerd

en stand-by voor assistentie.

De afgelopen dagen heeft de Kustwacht de helikopter ingezet, op basis van binnengekomen

informatie, voor de zoektocht naar de vermiste man. Helaas is de man na deze zoekacties op

zee en langs de kust niet gevonden. De Kustwacht wenst de familie van de vermiste man veel

sterkte toe