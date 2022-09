Un ‘Green Loan’ di Banco di Caribe pa fasilitá bo estilo di bida bèrdè / Een ‘Green Loan’ van Banco di Caribe om je groene lifestyle te faciliteren

Un ‘Green Loan’ di Banco di Caribe pa fasilitá bo estilo di bida bèrdè

WILLEMSTAD: Si bo ta kla pa djòin e mundu bèrdè, dianan 28, 29 i 30 di sèptèmber próksimo tin e oportunidat perfekto! Banco di Caribe i Dynaf ta uni pa durante tres dia informábo i yudabo inisiá bo estilo di bida bèrdè. Dynaf lo tei ku su ‘green office’ na Banco di Caribe Saliña i tur ku ta interesá por hasi un bishita entre 9’or di mainta i 3’or di atardi pa risibí tur informashon. Banco di Caribe lo asesorá bo ku un fiansa spesial di manera ku bo tambe por disfrutá di un ‘green lifestyle’.

E ‘Green Office’ di Dynaf lo ta na BdC Saliña!

Ya pa algun tempu a introdusí e ‘green office’; un ofisina mobíl ku ta funshoná 100% riba energia solar. E ofisina mobíl ta pèrmití Dynaf move rònt Kòrsou i yega mas serka di komunidat, brindando tur informashon relashoná ku un estilo di bida bèrdè. Dianan 28, 29 i 30 di sèptèmber próksimo klientenan por hasi pregunta ku por yuda den e proseso pa inisiá un ‘bida bèrdè’. Pensa riba kiko mester tuma lugá pa por instalá panel solar na kas, kuantu mester invertí? Dikon un vehíkulo eléktriko lo kumbiní? No ta tuma un desishon pa ‘bai bèrdè’ di awe pa mañan. Ku e desishon aki ta bin un invershon. Banco di Caribe lo fasilitá un i tur ku informashon relashoná ku nan Green Loan; esaki ta e sosten finansiero ku lo yudabo pa yega na e produktonan bèrdè ku bo ta deseá. Pa mas informashon òf pa kualke pregunta referente Dynaf su produktonan, por yama 736 3299 òf manda un koreo elektróniko na sales@dynaf.com.

Apliká pa un ‘Green Loan’:

Banco di Caribe a diseñá un pakete spesial pa sostené un i tur ku ke djòin e ‘green lifestyle’. Tur interesá por risibí un interes spesial ku ta bálido te dia 31 di desèmber 2022. Si bo ke instalá panel solar na bo kas òf bo negoshi ta importante pa trese resibu di Aqualectra di e último 12 lunanan. Dynaf por hasi un kalkulashon mesora i traha un oferta personalisá konforme e situashon aktual di konsumo. Durante e evento por traha un sita mesora pa kuminsá e proseso di aplikashon pa un ‘green loan’. Pa mas informashon relashoná ku Banco di Caribe su ‘green loan’, por yama 432 3200 òf manda un koreo elektróniko na info@bancodicaribe.com. Djòin e evento bèrdè dia 28, 29 òf 30 di sèptèmber i duna bo granito na un mihó medioambiente!

Een ‘Green Loan’ van Banco di Caribe om je groene lifestyle te faciliteren

WILLEMSTAD: Als u er klaar bent om deel uit te maken van de groene wereld, krijgt u op 28, 29 en 30 september de perfecte kans hiervoor! Banco di Caribe en Dynaf bundelen gedurende drie dagen de krachten om u te informeren en te begeleiden bij de aanvang van je groene lifestyle. Dynaf zal heen verplaatsbare ‘green office’ op de paarkeerplaats van Banco di Caribe Saliña, zodat alle geïnteresseerden tussen 09.00 en 15.00 uur langs kunnen komen om alle informatie te krijgen. Banco di Caribe zal u een speciale lening aanbieden, waardoor ook u van een groene lifestyle kan gaan genieten.

De ‘Green Office’ van Dynaf bij BdC in Saliña!

Een tijd geleden werd de ‘green office’ geïntroduceerd; een mobiel kantoor dat voor volledig 100% op zonne-energie werkt. Dankzij het mobiele kantoor kan Dynaf het eiland rondrijden om zo dichterbij de gemeenschap te komen en alle informatie te delen die te maken heeft met een groene lifestyle. Op 28, 29 en 30 september kunnen klanten vragen stellen die kunnen bijdragen aan het proces om een groene lifestyle te beginnen. Denk hierbij aan wat er moet gebeuren om thuis zonnepanelen te installeren; wat voor investering is hiermee gemoeid? Waarom komt een elektrische auto voordeliger uit? Een beslissing om over te stappen op een groene lifestyle is niet van de een op de andere dag genomen. Het besluit gaat gepaard met een investering. Banco di Caribe zal iedereen van informatie voorzien die te maken heeft met hun Green Loan: dit is de financiële steun die u zal helpen de groene producten die u wil hebben aan te schaffen. Voor meer informatie of vragen over de producten van Dynaf, kan contact worden opgenomen via het telefoonnummer 736 3299 of het e-mailadres sales@dynaf.com.

Meld je aan voor een ‘Green Loan’:

Banco di Caribe heeft een speciaal pakket ontworpen voor iedereen die deel wil uitmaken van de ‘green lifestyle’. Alle geïnteresseerden kunnen een speciale rente ontvangen die geldig is tot 31 december 2022. Als u thuis of bij uw bedrijf zonnepanelen wilt installeren, moet u de rekening van Aqualectra van de afgelopen 12 maanden meenemen. Dynaf kan dan een berekening maken en een gepersonaliseerde offerte opstellen, conform het huidige verbruik. Gedurende het evenement kan meteen een afspraak worden gemaakt om het aanmeldingsproces voor een ‘Green loan’ aan te vangen. Voor meer informatie over de ‘Green Loan’ van Banco di Caribe kan gebeld worden naar 432 3200 of een e-mail worden gestuurd naar info@bancodicaribe.com. Doe mee aan het ‘Green Loan Event’ op 28, 29 of 30 september en draag ook bij aan een beter milieu!