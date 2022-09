Wardacosta ta intercepta boto sospechoso despues di persecucion

Awe den oranan di madruga Wardacosta, den bon coperacion cu Cuerpo Policial Aruba ta

intercepta un boto sospechoso den awanan teritorial di Aruba. Despues di un persecucion largo

a detene e tres personanan na bordo, di cual tur tres ta di nacionalidad Venezolano.

A bordo di e boto Wardacosta a encontra paketanan ku droga. E paketenan a ser confisca y e

tres personan a wordo traspasa pa e Unidad di Crimen Organisa (UGC) di Cuerpo Policial

Aruba pendiente mas investigacion.

De Kustwacht onderschept verdachte boot na achtervolging

De Kustwacht heeft vannacht in samenwerking met het Korps Politie Aruba (KPA), een verdacht

vaartuig in de territoriale wateren van Aruba onderschept. De Kustwacht zette een achtervolging

in nadat de opvarenden van de boot geen gehoor gaven aan de stopsignalen van de

kustwachters.

Aan boord van de boot vonden de kustwachters drie personen met meerdere pakketten met

verdovende middelen. De pakketten en de personen afkomstig uit Venezuela, zijn aan de Unit

Georganiseerde Criminaliteit (UGC) van het KPA overgedragen voor verder onderzoek in deze

zaak.