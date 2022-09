Debat en technische briefing over coronavirus

28 september 2022

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer debatteert op woensdag 28 september van 13.30 uur tot 18.30 uur over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Voorafgaand krijgen Kamerleden van 10.15 uur tot 12.00 uur een technische briefing over dit onderwerp. De presentatie van de briefing vindt u bij aanvang in dit bericht. Het debat en de briefing zijn live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Debat: ontwikkelingen rondom het coronavirus

Voor het debat komen minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat naar de Kamer. De Kamerleden spreken onder meer over de nieuwe vaccinatieronde deze herfst, het onderzoek naar oversterfte, zorgmedewerkers met langdurige klachten na corona en het langetermijnbeleid. Zie ook Uitgelicht voor meer informatie over deze onderwerpen.

Volg het live

Het commissiedebat is vanaf 13.30 uur te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

Technische briefing: update coronavirus

Voorafgaand aan het debat krijgen de leden van de commissie voor VWS een technische briefing. Deze briefing wordt verzorgd door:

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Jolande Sap, voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT)

Jeroen Bartelse, algemeen directeur Tivoli Vredenburg en lid van de Taskforce culturele en creatieve sector

Presentatie in technische briefing

Bekijk de presentatie van Jaap van Dissel.

Wat gebeurt er in een technische briefing?

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn niet politiek gericht, maar op de feiten. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp.