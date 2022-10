Bezoek delegatie van het ministerie van OCW, directie van Internationaal Beleid en Hogeschool Rotterdam aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC).

Vrijdag 30 september 2022 hebben de Secretaris-Generaal van OCW, Marjan

Hammersma, directeur Internationaal Beleid OCW Gerbert Kunst, afdelingshoofd

Caribisch gebied, Aldrik in ‘t Hout en Voorzitter College van Bestuur van Hogeschool

Rotterdam, Ron Bormans, een bezoek gebracht aan de UoC.

De UoC is lid van de regiegroep “Studiesucces Caribische studenten”. Deze regiegroep

is voortgekomen uit het Koninkrijksvierlandenoverleg van de ministers van onderwijs

en heeft als doelstelling om het studiesucces van Caribische studenten die elders maar

ook vooral in Nederland, te vergroten. Deze regiegroep, waarvan de Rector Magnificus

van de UoC, dr. Francis de Lanoy, samen met de heer Bormans de voorzitterschap

deelt, is het afgelopen 1,5 jaar zeer actief geweest en heeft verschillende initiatieven

die tot verbetering moeten leiden geïnventariseerd. De conferentie die vorige week op

Aruba heeft plaatsgevonden van 25 t/m 29 september, was een samenkomst van alle

leden waarin op een open en transparante wijze gesprekken tussen de partners hebben

plaatsgevonden om uiteindelijk tot een concreet plan van actie te komen, dat moet

leiden tot verbetering van het studiesucces van de Caribische Studenten. Gedurende

de conferentie is ook de Strategic Education Alliance (SEA) met als ondertitel “A bright

future for Caribbean Students gelanceerd (www.strategiceducationalliance.org).

In vervolg op de conferentie op Aruba, heeft de delegatie een bezoek afgelegd op

Curaçao. Het doel van dit bezoek was om kennis te maken met de verschillende actoren

in het onderwijsveld op Curaçao en concreet ideeën uit te wisselen hoe de partijen

intensiever met elkaar kunnen samenwerken en elkaar kunnen ondersteunen, maar

ook om meer inhoud te geven aan het “studiesucces voor studenten”. Zodoende heeft

de Rector Magnificus van de UoC uitleg gegeven over de opzet en het functioneren van

het ‘pre-academic program’ van de universiteit, waarbij aankomende studenten voor

het hoger onderwijs zodanig worden geëquipeerd, dat hun slagingskans bij een

vervolgstudie zowel in het buitenland als op Curaçao verhoogd wordt. Ook het

onderwijsaanbod en het onderzoeksprogramma van de UoC werden aan de aanwezigen

gepresenteerd.

Voorts werden de aanwezigen ingelicht over de werkzaamheden van het Department

of Quality Assurance (DQA), dat de kwaliteit van de opleidingen op de UoC waarborgt

en controleert, zodat de universiteit kan blijven voldoen aan de NVAO-criteria. De

afdeling Student Affairs gaf ook uitgebreid uitleg over de wijze waarop inhoud wordt

gegeven aan studentenuitwisselingen en –mobilisatie.

Tot slot was het van belang dat de delegatie ook de emotionele en culturele verschillen

in levenden lijve heeft kunnen ervaren. Immers, bekendheid met deze verschillen door

alle partners kan ook een positief effect hebben op het studiesucces van de studenten,

vooral als ze naar het buitenland vertrekken, aangezien men dan beter op hun

behoeften kan inspelen.

Aan het einde van het gesprek heeft de delegatie samen met de UoC afgesproken om

verder te praten over de invulling van de slotconclusies van de werkconferentie op

Aruba en hoe Curaçao en Nederland beter kunnen samenwerken op het gebied van

hoger onderwijs

