REKORDATORIO – PAGA BO BUT PROMÉ KU 11 DI OKTOBER 2022!

Habrí djasabra 8 di òktober di 9 ‘or di mainta pa 1 ‘or di atardi; djamars 11 di òktober nònstòp

di 7.30 ‘or di mainta pa 4.30 ‘or di atardi

Djárason 12 di òktober próksimo, Korte lo trata e ‘verkeerszitting’ mensual, den kual esnan ku a

haña but den e último luna ta haña oportunidat pa defendé nan kaso. Si bo no paga bo but promé

ku 11 di òktober 2022 bo ta kore riesgo ku den Korte e montante di but ta subi. Ministerio Públiko

(OM) Kòrsou ta invitá tur outomobilista ku a haña but, ku ta bai ser tratá dia 12 di òktober 2022,

pa bin paga e but promé ku djamars 11 di òktober 2022 pa di e forma aki evitá ku e but ta bira

mas haltu. Djasabra 8 di òktober e lokèt di Paga bo But ta habrí di 9 ‘or di mainta pa 1 ‘or di atardi.

Djamars 11 di òktober e lokèt ta habrí nònstòp di 7.30 ‘or di mainta te 4.30 ‘or di atardi.

Ofisina di Paga Bo But ta situá na Waaigat, p’ariba di ofisina di Curoil riba Abraham Chumaceiro

Bulevar 11. No por paga kèsh mas, solamente swaip ku bo karchi di banko. Por hasi pago tambe

online via bo banko riba kuenta di MCB 23329801. Ministerio Públiko ta konsehá kada persona

ku tin but habrí, pa pasa paga e transakshon promé ku e kaso bai Korte i evitá ku e but ta subi.

Sigui nos tambe riba Facebook: Paga bo But. Por haña mas informashon tambe tokante di but

habrí via Whatsapp: +59994342120 òf +59994342122.

HERINNERING – BETAAL UW BOETE VÓÓR 11 OKTOBER 2022!

Zaterdag 8 oktober open van 09.00 tot 13.00 uur; dinsdag 11 oktober non-stop open van 07.30

tot 16.30 uur

Op woensdag 12 oktober vindt er weer de maandelijkse verkeerszitting plaats. Het Openbaar

Ministerie (OM) Curaçao herinnert eenieder eraan dat de transactie, zoals vermeld op uw

oproepingsproces-verbaal (OPV), na de verkeerszitting wordt verhoogd. Men kan dit vermijden

door de boete met zittingsdatum 12 oktober 2022, vóór 11 oktober 2022 te betalen. Op zaterdag

8 oktober is het loket open van 09.00 tot 13.00 uur. Op dinsdag 11 oktober is het loket non-stop

open van 07.30 tot 16.30 uur.

De boete kan betaald worden op het kantoor van ‘Paga Bo But’ aan het Waaigat, ten oosten van

Curoil aan de Abraham Chumaceiro Boulevard 11. Helaas kunt u niet meer contant betalen,

alleen swipen met uw bankkaart. U kunt ook online betalen via uw bank op rekening van de MCB

nummer 23329801. Het OM adviseert eenieder om op tijd hun boete te betalen, om onnodige

verhoging van de boete te voorkomen. Volg ons ook op Facebook: Paga bo But. U kunt ook meer

informatie verkrijgen over openstaande boetes via Whatsapp: +59994342120 of +59994342122.