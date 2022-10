Foundation Care 4 U

Binnenkort is het weer zo ver! Foundation care 4U organiseert in oktober sport- en speldagen. In december 2020 is Foundation Care 4U opgericht. Een stichting met als doel begeleidingstrajecten en coaching aan te bieden aan jongeren die wat extra ondersteuning nodig hebben. (Sport) activiteiten zijn voor ons een geweldig middel om naast het geestelijke en lichamelijke welzijn te bevorderen, ook te kijken naar belemmeringen in de ontwikkeling die dit tegenhouden.

De sport- en speldagen worden gehouden op 1, 15, 22 en 29 oktober van 09.00 uur tot 14.00 uur, op het Cruyff court in Zapateer. FC4U zorgt voor een dag vol met sport- en spelactiviteiten voor kinderen tussen de 10 en 18 jaar oud. Deelname aan deze sport- en speldagen zijn geheel gratis, inclusief eten en drinken. Kinderen van deze leeftijden kunnen zich gratis aanmelden via Whatsapp, Facebook of Instagram. Eerdere edities van de sport- en speldagen waren enthousiast ontvangen en daarom is onze doelstelling om 120 jongeren in beweging te brengen tijdens onze sport-en speldagen in oktober